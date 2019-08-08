Ремонт дороги «Тула – Ленинский» закончен на 95%

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Недавно специалисты «Тулаупрадора» отобрали пробы асфальта на участке «Тула – Ленинский», чтобы определить качество ремонта. Дорога вдоль поселков Плеханово, Барсуки, Хрущево и Некрасово имеет протяженность в 12,5 км. Ее делают в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Проверка асфальта прошла на экспериментальном участке, где работы проводились с использованием технологий Роснано. Была уложена щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь с применением модификатора „Эладорм А“. Он позволит вдвое увеличить межремонтный цикл и снизить образование колейности», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

После отбора пробы передали в лабораторию для испытаний по различным показателям. Как отметил первый заместитель директора ГУ ТО «Тулаупрадор» Дмитрий Миронов, проверка качества ремонта проводится на каждом этапе работ.

Ремонт дороги «Тула – Ленинский» завершен на 95%. В ближайшее время на участке заасфальтируют заездные «карманы» и тротуары, укрепят обочину, установят новые остановочные павильоны и нанесут разметку.