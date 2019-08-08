новости
новости
Регистрация
Ремонт дороги «Тула – Ленинский» закончен на 95%
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Ремонт дороги «Тула – Ленинский» закончен на 95%

Обещают, что новая технология позволяет вдвое увеличить межремонтный цикл и снизить образование колейности.

Недавно специалисты «Тулаупрадора» отобрали пробы асфальта на участке «Тула – Ленинский», чтобы определить качество ремонта. Дорога вдоль поселков Плеханово, Барсуки, Хрущево и Некрасово имеет протяженность в 12,5 км. Ее делают в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
 
«Проверка асфальта прошла на экспериментальном участке, где работы проводились с использованием технологий Роснано. Была уложена щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь с применением модификатора „Эладорм А“. Он позволит вдвое увеличить межремонтный цикл и снизить образование колейности», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
 
После отбора пробы передали в лабораторию для испытаний по различным показателям. Как отметил первый заместитель директора ГУ ТО «Тулаупрадор» Дмитрий Миронов, проверка качества ремонта проводится на каждом этапе работ.
 

Ремонт дороги «Тула – Ленинский» завершен на 95%. В ближайшее время на участке заасфальтируют заездные «карманы» и тротуары, укрепят обочину, установят новые остановочные павильоны и нанесут разметку.

Галерея
Ремонт дороги Тула-Ленинский закончен на 95%, Фото: 1
Ремонт дороги Тула-Ленинский закончен на 95%, Фото: 2
Ремонт дороги Тула-Ленинский закончен на 95%, Фото: 3
Ремонт дороги Тула-Ленинский закончен на 95%, Фото: 4
Ремонт дороги Тула-Ленинский закончен на 95%, Фото: 5
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
ремонт дорогдорожные работыдорожный ремонт
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Прибой, Пломбир и Пумба: туляки выбирают имя малышу-пони
Прибой, Пломбир и Пумба: туляки выбирают имя малышу-пони
«Ростелеком» предложил тулякам «уйти в отрыв» на суперскорости
«Ростелеком» предложил тулякам «уйти в отрыв» на суперскорости
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.