Прокуратура требует от чиновников заменить ветхий водопровод в Липках

Ранее администрации муниципалитета выдавалось представление, но нарушения не были устранены.

Сотрудники Киреевской межрайонной прокуратуры установили, что участок водопроводных сетей, проложенный от водозабора «Северный» до Липок, сильно изношен и находится в ненадлежащем состоянии. Это приводит к периодическим порывам и жители остаются без воды.

По результатам проверки главе муниципальной администрации было внесено представление, однако нарушения до сих пор не устранены. Надзорное ведомство направило в суд заявление с просьбой обязать чиновников заменить аварийный участок водопровода.