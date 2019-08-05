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Прокуратура требует от чиновников заменить ветхий водопровод в Липках

Прокуратура требует от чиновников заменить ветхий водопровод в Липках

Ранее администрации муниципалитета выдавалось представление, но нарушения не были устранены.

Сотрудники Киреевской межрайонной прокуратуры установили, что участок водопроводных сетей, проложенный от водозабора «Северный» до Липок, сильно изношен и находится в ненадлежащем состоянии. Это приводит к периодическим порывам и жители остаются без воды.

По результатам проверки главе муниципальной администрации было внесено представление, однако нарушения до сих пор не устранены. Надзорное ведомство направило в суд заявление с просьбой обязать чиновников заменить аварийный участок водопровода.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:31 +3
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