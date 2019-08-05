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В Богородицке жильцам частично обрушившегося дома купят квартиры
Фото из архива Myslo.

В Богородицке жильцам частично обрушившегося дома купят квартиры

На это из бюджета Богородицка выделят 4 764 000 рублей.

Жильцам дома, частично обрушившегося в Богородицком районе, купят две квартиры. Напомним, в апреле 2019 года в поселке Южный в бараке, признанным аварийным еще четыре года назад, рухнула стена.

К счастью, тогда никто не пострадал. В момент происшествия в доме проживали две семьи. Подробнее читайте в нашей статье здесь.

На сайте госзакупок появилась информация, что для указанных семей купят по квартире. На эти цели из бюджета МО г. Богородицк выделено 4 764 000 рублей. К квартирам есть множество требований, касающихся метража и ремонта: в одной площадь должна быть не менее 54,2 кв. м, во второй — не менее 54, 5 кв. м; комнат — как минимум две.

Благоустроенные жилые помещения должны располагаться в пределах административных границ муниципального образования г. Богородицк. Исполнитель обязан предоставить услуги в течение пяти рабочих дней с даты заключения муниципального контракта.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:34 +5
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