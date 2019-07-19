В Тульской области закроют еще один аварийный мост

Фото: МО город Донской.

Определена дальнейшая судьба старого моста через Дон, который соединяет между собой Донской с микрорайонами Задонье и Северо-Задонск. В выездном совещании приняли участие специалисты из минтранса, муниципальной администрации, «Тулаупрадора», сотрудники ГИБДД.

Принято решение закрыть аварийный мост, так как движение по нему становится опасным. В несущих балках есть большие трещины.

Мост закроют ориентировочно 19 июля с 20.00.

Как сообщил глава МО город Донской Руслан Бутов, движение скорой помощи, машин МЧС и автобусное сообщение будет организовано в объезд данного участка.

Также на сайте администрации сообщается, что «подрядчик работает с большим опережением сроков и принимает все усилия для того, чтобы к началу учебного года запустить движение по новому мосту».

Напомним, что ранее в Туле был закрыт Баташевский мост, который находится в аварийном состоянии.