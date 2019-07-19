За какие нарушения «Тулагоргаз» отключает газовое оборудование

Фото АО "Тулагоргаз".

За первое полугодие 2019 года специалисты АО «Тулагоргаз» провели плановое техническое обслуживание газового оборудования в 1397 многоквартирных домах города. Выявлено свыше 3811 нарушений.

Для безопасности жителей газоснабжение данных потребителей приостановили до полного устранения всех неисправностей.

Так, в одной из квартир дома № 53 по ул. Металлургов собственник самовольно перестроил систему дымоудаления: дымоотвод от газовой колонки был подключен в канал, не предусмотренный для отведения продуктов сгорания. Это могло спровоцировать выход угарного газа как к нарушителю в квартиру, так и к соседям.

В квартире дома № 28 по ул. Курковой приостановлено газоснабжение из-за зашитого панелями газопровода и отсутствия возможности проверки его на герметичность, отсутствия доступа к отключающим устройствам, неплотного соединения дымоотвода от газовой колонки с дымоходом и отсутствия вертикального участка дымоотвода от газовой колонки.

В одной из квартир дома № 38-а по ул. Свободы газовая колонка была отключена из-за нарушения воздухообмена: прибор плотно размещен в шкафу, имеется нижняя полка, которой быть не должно.

– Все нарушения зафиксированы у абонентов, которые не заключили договор со специализированной организацией на техническое обслуживание газовых приборов. Мы призываем жителей не оставаться равнодушными и сообщить в АО «Тулагоргаз» или в свою управляющую компанию, если оказалось, что по соседству находится проблемная квартира. Тогда мы сможем оперативно принять все необходимые меры для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей, – сказал генеральный директор АО «Тулагоргаз» Василий Большов.