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За какие нарушения «Тулагоргаз» отключает газовое оборудование
Фото АО "Тулагоргаз".

За какие нарушения «Тулагоргаз» отключает газовое оборудование

За полгода специалисты выявили 3811 нарушений!

За первое полугодие 2019 года специалисты АО «Тулагоргаз» провели плановое техническое обслуживание газового оборудования в 1397 многоквартирных домах города. Выявлено свыше 3811 нарушений.

Для безопасности жителей газоснабжение данных потребителей приостановили до полного устранения всех неисправностей.

 

Так, в одной из квартир дома № 53 по ул. Металлургов собственник самовольно перестроил систему дымоудаления: дымоотвод от газовой колонки был подключен в канал, не предусмотренный для отведения продуктов сгорания. Это могло спровоцировать выход угарного газа как к нарушителю в квартиру, так и к соседям.

В квартире дома № 28 по ул. Курковой приостановлено газоснабжение из-за зашитого панелями газопровода и отсутствия возможности проверки его на герметичность, отсутствия доступа к отключающим устройствам, неплотного соединения дымоотвода от газовой колонки с дымоходом и отсутствия вертикального участка дымоотвода от газовой колонки.

В одной из квартир дома № 38-а по ул. Свободы газовая колонка была отключена из-за нарушения воздухообмена: прибор плотно размещен в шкафу, имеется нижняя полка, которой быть не должно.

– Все нарушения зафиксированы у абонентов, которые не заключили договор со специализированной организацией на техническое обслуживание газовых приборов. Мы призываем жителей не оставаться равнодушными и сообщить в АО «Тулагоргаз» или в свою управляющую компанию, если оказалось, что по соседству находится проблемная квартира. Тогда мы сможем оперативно принять все необходимые меры для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей, – сказал генеральный директор АО «Тулагоргаз» Василий Большов.

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Автор: Кристина Вернигорина, 19 июля, в 17:22 −2
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АО Тулагоргазнарушенияпроверка газового оборудования

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