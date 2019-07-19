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В Туле появятся две новые автостанции
Фото: tripguide.ru

В Туле появятся две новые автостанции

Они будут расположены на улицах Оборонной и Октябрьской.

В Туле состоялось заседание регионального Градостроительно-земельного совета, на котором были рассмотрены и одобрены проекты по строительству автостанций на улицах Оборонной (рядом с домом № 83) и Октябрьской. Предполагается, что строительство завершится осенью следующего года.

Там предполагается размещать пригородные автобусы и маршрутки, курсирующие между Тулой и Москвой. Отмечается, что новые станции смогут отправлять и принимать около 1000 автобусов в день. При этом заезжать в центр автобусы не будут, и дополнительных пробок не возникнет.

 

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Автор: Леонид Почекин, 19 июля, в 18:25 +8
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