В Туле появятся две новые автостанции

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В Туле состоялось заседание регионального Градостроительно-земельного совета, на котором были рассмотрены и одобрены проекты по строительству автостанций на улицах Оборонной (рядом с домом № 83) и Октябрьской. Предполагается, что строительство завершится осенью следующего года.

Там предполагается размещать пригородные автобусы и маршрутки, курсирующие между Тулой и Москвой. Отмечается, что новые станции смогут отправлять и принимать около 1000 автобусов в день. При этом заезжать в центр автобусы не будут, и дополнительных пробок не возникнет.