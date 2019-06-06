Труп в сгоревшем автомобиле под Алексином: это было самоубийство

Фото Сергея Старикова.

По основной версии, мужчина решил свести счеты с жизнью.

Пока основная версия гибели 68-летнего мужчины, останки которого обнаружили в сгоревшем автомобиле неподалеку от Алексина, — самоубийство. Об этом корреспонденту Myslo сообщил информированный источник.

По неофициальной информации, перед тем как добровольно уйти из жизни, мужчина оставил близкому человеку соответствующее сообщение.

В региональном СУ СК воздержались от комментариев по поводу версий ЧП.

Напомним, днем 5 июня в двух километрах от деревни Павлово Алексинского района сгорел автомобиль Chevrolet Niva. В ходе тушения огнеборцы обнаружили сильно поврежденные огнем останки человека.