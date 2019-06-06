Фото Сергея Старикова.
Труп в сгоревшем автомобиле под Алексином: это было самоубийство
По основной версии, мужчина решил свести счеты с жизнью.
Пока основная версия гибели 68-летнего мужчины, останки которого обнаружили в сгоревшем автомобиле неподалеку от Алексина, — самоубийство. Об этом корреспонденту Myslo сообщил информированный источник.
По неофициальной информации, перед тем как добровольно уйти из жизни, мужчина оставил близкому человеку соответствующее сообщение.
В региональном СУ СК воздержались от комментариев по поводу версий ЧП.
Напомним, днем 5 июня в двух километрах от деревни Павлово Алексинского района сгорел автомобиль Chevrolet Niva. В ходе тушения огнеборцы обнаружили сильно поврежденные огнем останки человека.
На авто не было государственных регистрационных знаков, поэтому личность владельца пришлось устанавливать по VIN-номеру (идентификационный номер транспортного средства, который нанесен на специальные таблички, прикрепленные на кузове, или шасси, — прим. авт.). После этого оперативники смогли выйти на родственников хозяина «Нивы». Они рассказали, что владелец машины уехал несколько часов назад и больше не возвращался.
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