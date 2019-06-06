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Труп в сгоревшем автомобиле под Алексином: это было самоубийство
Фото Сергея Старикова.

Труп в сгоревшем автомобиле под Алексином: это было самоубийство

По основной версии, мужчина решил свести счеты с жизнью.

Пока основная версия гибели 68-летнего мужчины, останки которого обнаружили в сгоревшем автомобиле неподалеку от Алексина, — самоубийство. Об этом корреспонденту Myslo сообщил информированный источник.
 
По неофициальной информации, перед тем как добровольно уйти из жизни, мужчина оставил близкому человеку соответствующее сообщение.
 
В региональном СУ СК воздержались от комментариев по поводу версий ЧП.
 
Напомним, днем 5 июня в двух километрах от деревни Павлово Алексинского района сгорел автомобиль Chevrolet Niva. В ходе тушения огнеборцы обнаружили сильно поврежденные огнем останки человека.
 
На авто не было государственных регистрационных знаков, поэтому личность владельца пришлось устанавливать по VIN-номеру (идентификационный номер транспортного средства, который нанесен на специальные таблички, прикрепленные на кузове, или шасси, — прим. авт.). После этого оперативники смогли выйти на родственников хозяина «Нивы». Они рассказали, что владелец машины уехал несколько часов назад и больше не возвращался.
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Под Алексином в сгоревшей машине нашли труп, Фото: 1
Под Алексином в сгоревшей машине нашли труп, Фото: 2
Под Алексином в сгоревшей машине нашли труп, Фото: 3
Под Алексином в сгоревшей машине нашли труп, Фото: 4
Под Алексином в сгоревшей машине нашли труп, Фото: 5
Под Алексином в сгоревшей машине нашли труп, Фото: 6
Под Алексином в сгоревшей машине нашли труп, Фото: 7
Под Алексином в сгоревшей машине нашли труп, Фото: 8
Под Алексином в сгоревшей машине нашли труп, Фото: 9
Под Алексином в сгоревшей машине нашли труп, Фото: 10
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:16 0
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