Монтировка «выдала»: задержанный за ограбление магазина в Кимовске признался в налете на аптеку

В обоих случаях мужчина вооружался монтировкой и угрожал ею продавцам. Это и стало поводом для проверки причастности задержанного к подобному ограблению.

Полицией в Кимовске раскрыто разбойное нападение на аптеку, совершённое в январе нынешнего года. По предварительным данным, противоправное деяние совершил тот же мужчина, который в мае был задержан за разбойное нападение на магазин в Епифани.

Напомним, вечером 24 мая злоумышленник вошёл в магазин и, убедившись, что помимо него в торговом зале нет покупателей, угрожая женщине-продавцу монтировкой, потребовал деньги. Женщина отдала ему всю выручку – 26 тысяч рублей. Помимо этого правонарушитель забрал 5 пачек сигарет.

Пока похититель занимался деньгами и сигаретами, женщина-продавец сумела закрыться в подсобном помещении, откуда через второй выход выбежала на улицу. Она успела вызвать полицию и запереть преступника в магазине. Полицейские задержали подозреваемого и доставили его в отдел МВД. 44-летний неработающий ранее судимый житель Кимовского района признался в содеянном. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело.

Выясняя все детали незаконной деятельности злоумышленника, полицейские пришли к выводу, что способ совершения нападения на аптеку и магазин очень похожи. У нападавшего и в аптеке, и в магазине на голове была кепка, у куртки поднят воротник, а в руке – монтировка. При этом оба раза работники из торгового зала скрывались от него в подсобке.

Дальнейшая проверка подтвердила версию сотрудников отдела МВД о причастности «магазинного злоумышленника» к разбою, ранее совершённому в аптеке. Неработающий ранее судимый житель Кимовского района признался в содеянном. По предварительным данным, ущерб в результате разбойного нападения на аптеку составил 7 тысяч рублей. В полиции возбуждено и расследуется ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 162 УК РФ.