Ксения Бородина раскрыла тулячке секрет, как выйти замуж

Девушка считает, что не нравится парням, поэтому не может построить отношения.

Ведущая шоу Ксения Бородина раскрыла Екатерине секрет, как выйти замуж. Что это за секрет, можно узнать 2 июня в 11.00 на ТНТ.



Все подруги 23-летней Екатерины Маскимовой уже замужем, а сама Катя никак не может построить отношения. Она считает, что не нравится парням, а замуж выходят только красивые. Девушка сама приглашает парней на свидание, но часто слышит в ответ отказ. Что с ней не так? Именно с этим вопросом Екатерина пришла в шоу «Перезагрузка».

– Для меня это было непростое решение, к которому я очень долго шла, но при поддержке близких людей я решилась позвонить и записаться на кастинг, – говорит Екатерина. – Я знала, что проживаю свою жизнь неправильно, поэтому мне была нужна помощь «Перезагрузки».



Специалисты шоу во главе с ведущей Ксенией Бородиной и психологом Ольгой Кузнецовой взялись за перезагрузку девушки, ведь, как часто бывает, настоящие проблемы героини находятся не во внешности, а глубоко внутри.

Благодаря полезным советам и работе профессионалов Катя осознала, в чем ее главная проблема.