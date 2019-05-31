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В тульском дворе прошел праздник «Экодвор»
Фото Сергея Старикова.

В тульском дворе прошел праздник «Экодвор»

Волонтеры регионального отделения «Зеленого движения России ЭКА» провели праздник для взрослых и детей.

Накануне во дворе дома №7 по ул. Демонстрации в Туле было весело и шумно. Здесь проходил праздник «Экодвор», который оказался интересным и познавательным даже для тех, кто вышел во двор на прогулку, а затем присоединился к мероприятию. Темой праздника стали вопросы экологии, главный из которых – сортировка коммунальных отходов. 
 
 
Волонтеры регионального отделения «Зеленого движения России ЭКА» организовали для взрослых и детей игры, развлечения, а также различные тематические конкурсы и квесты. На площадке действовал музей вторсырья, выставка поделок, пункт приема раздельно собранных отходов. Ну а самые маленькие могли поучаствовать в викторинах и гонках на самокатах.
 
 
На открытии мероприятия депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева поблагодарила активистов движения «ЭКА» за популяризацию раздельного сбора ТКО. Также она вручила благодарственные письма волонтерам и жителям, принимающим активное участие в деятельности территориального общественного самоуправления (ТОС). 
 
 
 

Анастасия Дементьева, депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия».

– Для меня очень важно, что на площадке «Экодвора» сегодня так много юных лиц. Работу, в том числе по формированию экологической культуры, надо начинать с самого малого возраста. Считаю, что у нас сегодня очень успешный старт – мы собрали здесь тот возрастной контингент, нашу целевую аудиторию, с которой и будем работать в дальнейшем. Мне хотелось бы также выразить  благодарность руководителю территориального общественного самоуправления «Любимый дворик» Галине Александровне Кожур – она у нас активный общественный деятель на территории Советского округа. Мы не первый год вместе трудимся, и я знаю, насколько Галина Александровна серьезно относится к вопросу раздельного сбора отходов.
 
 

Наталья Трифонова, жительница дома №7 по ул. Демонстрации г. Тулы.

– Я получила грамоту за активную жизненную позицию и личный вклад в обустройство придомовой территории. Например, на субботнике сажала деревья, убирала территорию. Всё время шучу, что мы живем, как состоятельные люди, – у нас отличный благоустроенный двор, шикарные подъезды с евроокнами и очень хороший председатель ТСЖ.
 
 

Эльвира Гусева, председатель ТОС.

– Нашему ТОСу чуть меньше года, но повод для гордости уже есть: мы выиграли самый лучший в Туле грант – более чем на 600 тысяч рублей. Когда деньги поступят на счет, сделаем две хорошие закрытые контейнерные площадки, чтобы территория выглядела чистой и современной, как в Европе.
 
 
 
По мнению Эльвиры Владимировны, раздельный сбор мусора – это очень хорошо, это направление нужно активно развивать. Ведь отходы не загрязняют окружающую среду, а отправляются на переработку и снова приносят пользу людям.
 

Людмила Кожурова, заместитель председателя ТОС.

– Есть люди, которые пока довольно скептически относятся к раздельному сбору мусора. Мне кажется, чтобы люди этим заинтересовались, надо, чтобы наша компания «Хартия» побыстрее всё организовала: тогда люди увидят, что всё действительно не только собирается, но и вывозится отдельно.
 
 
 

Сергей Судницын, руководитель регионального исполкома ОНФ в Тульской области.

 
– Вопрос раздельного сбора мусора сегодня как никогда актуален. Эта идея развивается по всей стране. Президент страны Владимир Путин объявил новую экологическую политику. Но развиваться это направление будет только нашими совместными усилиями. Раздельный сбор мусора и его последующая переработка – самый правильный подход. И очень приятно, что сегодня на празднике так много детей и подростков, ведь от их воспитания, от их привычек зависит, каким будет состояние окружающей среды в будущем. 
 

Екатерина Олейник, региональный руководитель по Тульской области «Зеленого движения России ЭКА».

– Тула присоединилась к Всероссийскому проекту «Экодвор» только в этом году. Мы стартовали 26 апреля — это был первый праздник, который прошел у нас в Туле. Сегодняшний уже четвертый, и еще их будет как минимум шесть. Цель нашего проекта – популяризация раздельного сбора отходов и его введение во дворах. Собранные за вторсырье деньги идут на нужды двора, тем самым мы мотивируем людей собирать отходы правильно. В дальнейшем мы хотим организовать «экомобиль» – машину, которая будет ездить по дворам, согласившимся участвовать в акции, принимать вторсырье и направлять его переработчику. Макулатура, жесть, алюминий – это не мусор, а ценное вторсырье, которое стоит денег.

 

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В Тульском дворе прошел праздник «Экодвор», Фото: 10
В Тульском дворе прошел праздник «Экодвор», Фото: 11
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В Тульском дворе прошел праздник «Экодвор», Фото: 14
В Тульском дворе прошел праздник «Экодвор», Фото: 15
В Тульском дворе прошел праздник «Экодвор», Фото: 16
В Тульском дворе прошел праздник «Экодвор», Фото: 17
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В Тульском дворе прошел праздник «Экодвор», Фото: 19
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В Тульском дворе прошел праздник «Экодвор», Фото: 21
В Тульском дворе прошел праздник «Экодвор», Фото: 22
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:53 +1
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