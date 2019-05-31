Тульские ветераны Великой Отечественной побывали в парке «Патриот»

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31 мая ветераны войны из Тульской области посетили тульский парк «Патриот». Экскурсия была организована по приглашению губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Почетных гостей парка встретил заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Журавлев. Он провел экскурсию по парку, рассказал о том, как строился «Патриот» и какие планы у парка на будущее.

Ветеранам показали конгресс-центр для совещаний, армейский магазин «Военторг», выставку техники времен войны под открытым небом и экспозиции в тенто-мобильных укрытиях.

Ветерану Михаилу Андреевичу Свинтицкому уже 95 лет. На выставке в «Патриоте» он сразу узнал свой танк Т-34, на котором воевал.

Михаил Андреевич Свинтицкий, почетный гражданин города-героя Тулы, прошел всю войну и встретил Великую Победу в 1945 году в Пруссии.

– Вот она, моя машина! Мое место вот, слева, в башне. В 19 лет я был командиром танка, закончил первое Горьковское танковое училище. Это мощная была машина, красавица! Легендарная машина. Это лучший танк 2-й мировой войны. Это танк моей молодости.

– Этот танк в свое время почти «погиб»: его распилили, чтобы сдать на металл. Спасли боевую машину кадеты тульского кадетского корпуса, — поясняет Андрей Журавлев. — Мы восстановили машину, и теперь танк стоит в парке «Патриот».

Ветеран Михаил Придонович Придонов предложил открыть в парке «Патриот» библиотеку. Он принес в дар парку свои книги.



Михаил Придонов в войну был радистом, попал в плен, находился в лагере для военнопленных, а после неудачного побега попал в концлагерь Маутхаузен. После войны окончил архитектурно-строительный институт, работал художником на студии мультфильмов в родном Тбилиси. Пишет и издает рассказы.



Ветеран Борис Васильевич Калинин , участник обороны Тулы . Принимал участие в боях подо Ржевом, освобождал Великие Луки, Смоленск, Оршу, Ригу. Закончил войну взятием Кенигсберга.

Ветераны побывали в конгресс-зале для совещаний, посетили выставку образцов военной техники. Их, к слову, очень заинтересовала выставка роботов и симуляторы виртуальной реальности.

После экскурсии ветеранов накормили в тематическом кафе «Вежливые люди» оформленным по-военному, но по-мирному вкусным обедом.

– В этом парке должен побывать каждый тульский школьник, — сказали почетные гости парка. — Важно рассказывать подрастающему поколению о той страшной войне, воспитывать в ребятах патриотические чувства.

о парке

Тульский парк — это первый в регионах России аналог военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Алабино.

Парк торжественно открылся 8 мая 2019 года. В честь Дня Победы праздничные мероприятия продолжались в парке до 12 мая. За 5 дней парк посетили 40 тысяч человек. В тульский парк, строящийся по инициативе главы региона, не вложено ни копейки бюджетных средств — только частные инвестиции. От правительства области — только контроль и оказание помощи по определенным видам работ. По завершении строительства всю инфраструктуру парка закрепят за ГУ ТО «Тульские парки». как добраться до парка Парк «Патриот» находится в Туле на Восточном обводе прямо напротив Суворовского училища. Парк «Патриот» находится в Туле на Восточном обводе прямо напротив Суворовского училища.



Добраться до парка можно:

автобусным кольцевым маршрутом №3 «Суворовское училище — пл. Победы — Суворовское училище». Автобус следует от Суворовского училища через кирпичный завод по ул. Рязанской, далее через педуниверситет до ул. Советской до «Площадки», оттуда по ул. Ложевой до Восточного обвода с конечной на Суворовском училище,

на личном автомобиле (на территории парка есть парковка),

пешком от ул. Ложевой (около 800 метров) или гипермаркета «Глобус» (1700 метров).

режим работы



Парк работает со среды по воскресенье с 11.00 до 20.00.

Понедельник и вторник — выходные дни.