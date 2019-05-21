Погода в Туле 22 мая: небольшой дождь, жара и ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь (по данным «Метеоинфо», до 5 мм).

Ветер южной четверти ночью 3-8 м/с, днём – до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +8 до +13 градусов, днём жарко – до +27. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.