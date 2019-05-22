Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины

Фото и видео Сергея Старикова

В ночь на 22 мая, в районе дома №108 на ул. Металлургов в Туле произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Nissan двигаясь со значительным превышением скорости не справился с управлением. Машина выскочила на обочину и врезалась в фонарный столб, от чего тот переломился у основания и упал на проезжую часть. После удара авто пролетело по инерции несколько десятков метров и лишилось трех колес.

По словам очевидцев, после столкновения со столбом из салона авто на обочину вышвырнуло пассажирку - молодую девушку. Медики госпитализировали ее, еще одну пассажирку и водителя автомобиля. По информации, которая была в распоряжении Myslo на момент публикации новости, состояние пострадавших оценивалось как тяжелое.

По одной из версий, непосредственно перед ДТП водитель Nissan не остановился по требованию сотрудника ГИБДД и попытался скрыться, после чего стражи порядка начали его преследование.

Окончательную причину и все подробности автоаварии предстоит установить следствию.