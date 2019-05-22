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Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины
Фото и видео Сергея Старикова

Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины

В результате ДТП пострадали три человека.

В ночь на 22 мая, в районе дома №108 на ул. Металлургов в Туле произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Nissan двигаясь со значительным превышением скорости не справился с управлением. Машина выскочила на обочину и врезалась в фонарный столб, от чего тот переломился у основания и упал на проезжую часть. После удара авто пролетело по инерции несколько десятков метров и лишилось трех колес.
 

 
По словам очевидцев, после столкновения со столбом из салона авто на обочину вышвырнуло пассажирку - молодую девушку. Медики госпитализировали ее, еще одну пассажирку и водителя автомобиля. По информации, которая была в распоряжении Myslo на момент публикации новости, состояние пострадавших оценивалось как тяжелое.
 
По одной из версий, непосредственно перед ДТП водитель Nissan не остановился по требованию сотрудника ГИБДД и попытался скрыться, после чего стражи порядка начали его преследование.
 
Окончательную причину и все подробности автоаварии предстоит установить следствию.
Галерея
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 1
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 2
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 3
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 4
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 5
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 6
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 7
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 8
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 9
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 10
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 11
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 12
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 13
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 14
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 15
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 16
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 17
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 18
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 19
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 20
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 21
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 22
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 23
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 24
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 25
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 26
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 27
Крупное ДТП на ул. Металлургов в Туле: Nissan снес столб, пассажирку вышвырнуло из машины, Фото: 28
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 04:03 0
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