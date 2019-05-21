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На выходных все барды страны съедутся на фестиваль на Куликовом поле
Фото предоставлены пресс-службой музейно-мемориального комплекса «Куликово поле». Автор Роман Солопов.

На выходных все барды страны съедутся на фестиваль на Куликовом поле

с 24 по 26 мая в селе Монастырщино пройдет фестиваль авторской песни «Куликово поле».

В дни фестиваля здесь собираются люди самых разных возрастов и профессий: сотни авторов и исполнителей бардовской песни, творческие коллективы и клубы авторской песни из разных уголков нашей Родины. Всех их объединяет романтика костра, гитары и душевной беседы. Музыкантам выпадет шанс не только выступить на сцене, но и лично пообщаться с мастерами авторской песни.

Участников и зрителей фестиваля ждет насыщенная музыкальная программа:

  • выступления гостей и жюри,
  • взрослый и детский музыкальный конкурс,
  • ретро-концерт и концерт-реквием на аллее Памяти и Единства,
  • военная песня и литературные дискуссии.

Принять участие в фестивале может любой исполнитель. В этом году заявки прислали музыканты из Королева, Орла, Рязанской, Тульской, Московской областей, Сенежа (Псковская область), Йошкар-Олы, Ростова-на-Дону, Волгограда, Воронежа, Белгорода.

Оценивать мастерство исполнителей будут известные музыканты: Ирина Сурина, Андрей Козловский, Алексей Витаков, Владимир Поляков, трио «Свояси», Дмитрий Вагин, Андрей Бобровников, Наталья Стрельникова, Анна Копейкина, Александр и Анастасия Евстигнеевы, Михаил Калинкин, Лариса Дьякова, «Баклуши-beat», «Порт Сентябрь» и многие другие. Жюри прослушает участников и отберет лучшие номера для исполнения на главной сцене.

Фестиваль откроется торжественным гала-концертом, который пройдет 24 мая в 21.00. Во второй день гала-концерта, который так же начнется в 21.00, будут определены лауреаты и дипломанты песенного конкурса, которые примут участие в битве за Гран-при фестиваля. Завершится второй день праздничным фейерверком.


Полная программа фестиваля доступна в афише.

Все дни фестиваля после полуночи будет работать ночная сцена, основной тема которой в этом году - «песни театра и кино». В это же время все желающие смогут пообщаться с членами жюри и мастерами жанра в неформальной обстановке.

 



Для всех гостей действует организационный сбор: взрослый — 300 р., студенты -100 р., пенсионеры/дети — 50 р. На территории фестиваля действует платная парковка — 200 р.

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