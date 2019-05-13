В Туле состоится приём граждан по вопросам местного самоуправления

В среду, 29 мая, жители смогут обратиться к заместителю министра внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Максиму Шишкину по вопросам внутренней политики на территории региона.

Заместитель министра – директор департамента по развитию местного самоуправления Олег Федосов проконсультирует граждан по вопросам развития местного самоуправления на территории Тульской области.

Предварительная запись проводится по телефону: 30-62-75. Приём будет проходить в муниципальных администрациях по месту жительства в режиме видеосвязи. При себе необходимо иметь паспорт.