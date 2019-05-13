новости
новости
Регистрация
В Туле состоится приём граждан по вопросам местного самоуправления

В Туле состоится приём граждан по вопросам местного самоуправления

Мероприятие пройдёт в режиме видеосвязи. Нужна предварительная запись.

В среду, 29 мая, жители смогут обратиться к заместителю министра внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Максиму Шишкину по вопросам внутренней политики на территории региона.

Заместитель министра – директор департамента по развитию местного самоуправления Олег Федосов проконсультирует граждан по вопросам развития местного самоуправления на территории Тульской области.

Предварительная запись проводится по телефону: 30-62-75. Приём будет проходить в муниципальных администрациях по месту жительства в режиме видеосвязи. При себе необходимо иметь паспорт.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:43 0
Другие статьи по темам
Событие
приемная правительства Тульской областиприем гражданприем по видеосвязиместное самоуправлениевнутренняя политика
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Астропрогноз от ГИБДД: что ждёт туляков на этой неделе
Астропрогноз от ГИБДД: что ждёт туляков на этой неделе
Тульские железнодорожники проведут акцию «Стоп ВИЧ/СПИД»
Тульские железнодорожники проведут акцию «Стоп ВИЧ/СПИД»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.