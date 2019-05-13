Астропрогноз от ГИБДД: что ждёт туляков на этой неделе

Для Овнов неделя будет спокойной, если не забывать о правилах перестроения. Избегайте рискованных маневров – перед началом движения убедитесь в безопасности и не забывайте пользоваться указателями поворота.

Для автомобилистов, родившихся под знаком Тельца, неделя будет исключительно удачной. Будут успешны не только поездки, но и покупки. Хорошее время, чтобы поменять автомобиль на более новую модель.

В автомобиле Близнецы будут чувствовать себя уверенно и за рулем, и на пассажирском месте. Даже пробки их не расстроят. Только не витайте в облаках, пристально следите за дорожной обстановкой.

Для Раков вождение автомобиля в ближайшие дни станет настоящим удовольствием. Избегайте соблазна нарушить правила, превысить скорость и припарковаться в неположенном месте. Не стоит портить такую хорошую неделю.

Звезды напоминают Львам, что ремни безопасности – отнюдь не элемент декора. То же самое относится и к детским автокреслам. Так что не забывайте пристегиваться сами и контролируйте своих пассажиров, особенно маленьких.

Для представителей знака Девы неделя будет будничной и рутинной. В выходные лучше расслабиться, дать отдых железному коню – погулять или пересесть на велосипед.

У Весов наступили хорошие дни для того, чтобы избавиться от вредных привычек. Например, от курения за рулем и разговоров по телефону во время движения. Займитесь этим прямо сейчас.

У Скорпионов аккуратный и стабильный стиль вождения. Вы уверенно себя чувствуете за рулем и не поддаетесь на провокации других участников движения. Соблюдая ПДД, можете быть уверены – неприятности вас обойдут.

Понедельник, в полном соответствии с известной приметой, будет нелегким для Стрельцов. Остальные дни недели будут спокойными и безоблачными. Только не забывайте заранее притормаживать перед пешеходными переходами.

Чем спокойнее будет манера вождения Козерогов, тем больших неприятностей удастся избежать. Будьте готовы к внезапным маневрам пешеходов и других водителей.

На этой неделе Водолеям лучше всего подойдет спокойный, размеренный стиль вождения. Не стоит забывать об осторожности, лучше не рисковать понапрасну.

На этой неделе звезды обещают Рыбам зеленый сигнал светофора. Дорога не превратится в испытание, если вы сами будете спокойны и адекватны.