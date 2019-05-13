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Тульские железнодорожники проведут акцию «Стоп ВИЧ/СПИД»

Тульские железнодорожники проведут акцию «Стоп ВИЧ/СПИД»

Цель мероприятия – привлечь внимание людей к проблеме распространения ВИЧ-инфекции.

В Туле железнодорожники примут участие в шестой Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД, в рамках которой работники РЖД рассчитывают привлечь внимание граждан к проблеме распространения ВИЧ-инфекции и рассказать о методах противодействия.

Акция пройдёт с 14 по 17 мая на Московском вокзале – железнодорожники раздадут пассажирам памятки, которые подробно расскажут о вирусе иммунодефицита, профилактике и лечении заболевания. Аналогичные мероприятия пройдут во всех регионах Московской железной дороги.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:12 +3
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Место
ТулаМосковский вокзал

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