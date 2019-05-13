Тульские железнодорожники проведут акцию «Стоп ВИЧ/СПИД»

В Туле железнодорожники примут участие в шестой Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД, в рамках которой работники РЖД рассчитывают привлечь внимание граждан к проблеме распространения ВИЧ-инфекции и рассказать о методах противодействия.

Акция пройдёт с 14 по 17 мая на Московском вокзале – железнодорожники раздадут пассажирам памятки, которые подробно расскажут о вирусе иммунодефицита, профилактике и лечении заболевания. Аналогичные мероприятия пройдут во всех регионах Московской железной дороги.