Фото и видео пресс-службы "Локомотива".
Футболисты «Локомотива» прогулялись по Туле: видео
«Железнодорожники» посетили кремль и сфотографировались с туляками.
Пресс-служба столичного «Локомотива» опубликовала видео с прогулкой футболистов по Туле. В субботу, 4 мая, в 19.00, на Центральном стадионе москвичи сыграют с тульским «Арсеналом».
Немного прошлись по Туле??— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 4 мая 2019 г.
Осмотрели местный Кремль??
Возвращающемся в отель и готовимся к #АрсеналЛоко ???? pic.twitter.com/edjqynLdS5
Перед игрой спортсмены посетили Тульский кремль, прошлись по центру города и сфотографировались со всеми желающими.
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