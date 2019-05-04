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Футболисты «Локомотива» прогулялись по Туле: видео
Фото и видео пресс-службы "Локомотива".

Футболисты «Локомотива» прогулялись по Туле: видео

«Железнодорожники» посетили кремль и сфотографировались с туляками.

Пресс-служба столичного «Локомотива» опубликовала видео с прогулкой футболистов по Туле. В субботу, 4 мая, в 19.00, на Центральном стадионе москвичи сыграют с тульским «Арсеналом».

Перед игрой спортсмены посетили Тульский кремль, прошлись по центру города и сфотографировались со всеми желающими.

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Футболисты "Локомотива" прогулялись по Туле, Фото: 1
Футболисты "Локомотива" прогулялись по Туле, Фото: 2
Футболисты "Локомотива" прогулялись по Туле, Фото: 3
Футболисты "Локомотива" прогулялись по Туле, Фото: 4
Футболисты "Локомотива" прогулялись по Туле, Фото: 5
Футболисты "Локомотива" прогулялись по Туле, Фото: 6
Футболисты "Локомотива" прогулялись по Туле, Фото: 7
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 14:36 +4
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