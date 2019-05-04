Футболисты «Локомотива» прогулялись по Туле: видео

Фото и видео пресс-службы "Локомотива".

«Железнодорожники» посетили кремль и сфотографировались с туляками.

Пресс-служба столичного «Локомотива» опубликовала видео с прогулкой футболистов по Туле. В субботу, 4 мая, в 19.00, на Центральном стадионе москвичи сыграют с тульским «Арсеналом».

Немного прошлись по Туле??

Осмотрели местный Кремль??

Возвращающемся в отель и готовимся к #АрсеналЛоко ???? pic.twitter.com/edjqynLdS5 — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 4 мая 2019 г.

Перед игрой спортсмены посетили Тульский кремль, прошлись по центру города и сфотографировались со всеми желающими.