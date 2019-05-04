В Тульской области прошла акция «Помним поименно»

Фото Дмитрия Дзюбина.

4 мая в Тульской области прошла патриотическая акция «Помним поименно», посвященная Дню Победы. Ее инициаторами стали волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия», общественности, жителей региона.

В нашем регионе официально зарегистрировано более 850 мемориалов, братских могил солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Эти памятные места поддерживают в порядке, но есть такие, которые находятся в отдаленных, труднодоступных участках. Организаторы акции призвали неравнодушных туляков привести в порядок захоронения военных лет, и жители с готовностью откликнулись.

Так, в частности, сегодня благоустроили братское захоронение в поселке Иншинский.

Руководитель структурного подразделения ЦО № 53 по гражданско-патриотическому воспитанию «Бард», председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны Ленинского района Валерий Евгеньевич Лазарев рассказал, что первых солдат в Иншинском на склоне оврага обнаружили более 10 лет назад.

Валерий Лазарев - Решили поставить мемориал возле школы. Затем мы обнаружили 26 бойцов в деревне Горюшино, 54 — в деревне Уваровка. Всего же здесь захоронены 143 человека, в основном, это солдаты 112-й танковой дивизии. В прошлом году на территории мемориала установили часовню. В дальнейшем здесь будут иконы, мы поставим лавочки, потому что люди идут сюда поклониться.

Валерий Евгеньевич рассказал, что история этой территории довольно печальна. Так, в годы войны в деревне Прудное немцы сожгли жителей. Они согнали всех мужчин старше 14 лет в сарай и подожгли его. Женщины погибших пытались опознать только по остаткам одежды…

- Когда приходишь на поле боя, ощущения очень тяжелые. Я более чем за 30 лет перезахоронил сотни солдат, — признался Валерий Евгеньевич Лазарев.

На территории братского захоронения высадили туи и цветы, которые были приобретены за счет компании «Мехмаш».

Александр Швыков, генеральный директор ООО ПП «Мехмаш».

Александр Швыков - Такая акция — это дань памяти героям, которые погибли при освобождении нашего города и области от фашистских захватчиков. Я считаю, что долг каждого земляка участвовать в таких мероприятиях.

Дмитрий Афоничев, первый заместитель генерального директора — технический директор ООО ПП «Мехмаш»:

Дмитрий Афоничев - Очень здорово, что «Единая Россия» бережно относится к памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Цель нашей сегодняшней акции — привести в порядок воинские захоронения тех, кто пал смертью храбрых. Жители откликнулись на этот призыв с удовольствием.

На такую добрую акцию откликнулись и ученики Центра образования № 53. Директор ЦО Жанна Викторовна Артамонова рассказала, что в субботнике приняли участие 26 школьников и 10 педагогов.

Жанна Артамонова - Мы сегодня посадили туи, саженцы цветов, покрасили ограждения и убрали листву. За этим захоронением постоянно ухаживаем постоянно. Проводим здесь различные патриотические мероприятия.

Для школьников такой субботник стал отличной возможностью почтить память павших в боях солдат. Ученик 9 класса Вадим Дементьев рассказал, почему решил поучаствовать в мероприятии.

Вадим Дементьев - Решили сделать доброе дело! Считаю, что такие акции очень важны, потому что это наша память. У меня оба прадеда воевали, а прабабушки – труженицы тыла.

Также в Туле привели в порядок памятник «Медикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», который расположен на территории Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина .

В рамках акции «Помним поименно» сотрудники медучреждения вместе с жителями Тулы и волонтерами регионального отделения партии «Единая Россия» восстановили постамент памятника, обновили надписи, благоустроили клумбу.

Главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Д.Я.Ваныкина» Ирина Рублевская:

Ирина Рублевская - В годы Великой Отечественной войны больница была военным госпиталем, уже с первых дней боевых действий сюда поступали раненые. Половина сотрудников больницы, а это врачи, медицинские сестры, санитары, водители, ушли воевать, а остальные медики всю войну принимали раненых и больных, работали круглосуточно, часто во время бомбежки. Мы благодарны им за подаренные жизни нам и нашим родителям, за то, что смогли выстоять, выжить, спасти тысячи жизней людей!

После окончания работ участники субботника возложили венок и цветы к монументу. Врач-хирург Юрий Золотухин, который также является священнослужителем больничной церкви, освятил памятник.

Глава Тулы Юрий Цкипури провел субботник у памятника воинам, погибшим при обороне города в пос. Михалково.

- Тысячи наших земляков были призваны на фронт. В боях за Тулу погибли 38,5 тысяч воинов Красной Армии и партизан. Имена павших защитников Родины не должны быть забытыми. А­­кция «Помним поименно», инициированная «Единой Россией», ­­- это дань уважения героям, не вернувшимся с полей сражений. Мы благоустраиваем памятные места, реставрируем мемориальные комплексы, приводим в порядок могилы, — отметил Юрий Иванович.

В рамках акции территорию очистили от мусора, удалили сорняки, покрасили ограждения и бордюрный камень.

Многократная чемпионка мира, России и Европы по рукопашному бою, тренер МБУ «Спортивная школа «Триумф» Инна Жданова вместе с воспитанниками и преподавателями Дома детского творчества Зареченского района Тулы приняла участие в благоустройстве братских могил и военных захоронений времен Великой Отечественной войны на Зареченском кладбище областного центра.

Инна Жданова:

Инна Жданова - Акция «Помним поименно», инициированная региональным отделением «Единой России» - еще один повод отдать дань уважения солдатам и ветеранам Великой Отечественной войны, которые ценой собственной жизни завоевали мир и свободу для нас – будущих поколений. Наш общий долг – хранить память о событиях военных лет, а для подрастающего поколения – принимать активное участие в подобных акциях.

Инна Жданова уверена, что тульская молодежь и в дальнейшем будет активно участвовать в благоустройстве города, поддерживать порядок на мемориалах и местах захоронений героических защитников Родины.

На Чулковском кладбище областного центра, расположенном рядом с храмом Димитрия Солунского, десятки горожан вместе с единороссами приняли участие в акции «Помним поименно». Были приведены в порядок расположенные на его территории воинские захоронения.

Ольга Фадеева – Совсем недавно нам удалось обнаружить здесь могилу героя Великой Отечественной Войны, нашего земляка, политрука второй роты Тульского рабочего полка Фомы Марухина, – рассказывает одна из активных участниц субботника – помощник главы администрации Тулы Ольга Фадеева. – Захоронение находилось в заброшенном состоянии. Сегодня мы привели его в порядок. Вырубили сорняки, поправили памятник, покрасили ограду. Хочу поблагодарить ребят из нашего лицея искусств, школьников и преподавателей Центра образования №22, сотрудников центра развития ребёнка № 5, активистов «Молодой Гвардии «Единой России», а также всех неравнодушных жителей Пролетарского района, присоединившихся к субботнику. Мы не имеем права забывать о подвиге наших предков, победивших фашизм.

По мнению Ольги Фадеевой, именно такие акции, как «Помним поимённо», объединяют людей и дают им возможность ощутить свою личную причастность к славной истории родного города.