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Туляков приглашают сразиться в шахматы
Фото Федерации шахмат Тульской области.

Туляков приглашают сразиться в шахматы

Ближайший турнир состоится 5 мая.

В Тульской шахматной гостиной продолжается серия блиц-турниров, посвященных майским праздникам. 2 и 3 мая победу на соревнованиях одержал тренер, мастер спорта России Артем Садовский. Стоит также отметить хорошую игру самого молодого участника — 10-летнего Вадима Мугенова.

Отметим, что соревнования будут проходить 4 и 5 мая, а 12 мая состоится турнир, посвященный Дню Победы. Приглашаются все желающие принять участие и проверить свои силы за шахматной доской. Начало регистрации — в 11.00. Адрес: проспект Ленина, 16.

Положение о соревнованиях здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:01 +5
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