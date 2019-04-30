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В Туле на площади Ленина прошла репетиция парада Победы: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

В Туле на площади Ленина прошла репетиция парада Победы: фоторепортаж

Напомним, что в параде примут участие более 1200 человек и более 70 единиц техники.

29 апреля на площади Ленина в Туле прошла репетиция парада Победы. Напомним, что в этом году в нем примут участие более 1200 человек и более 70 единиц техники. Это в частности: «Рысь», БТР-Д, БМД-2, БМ-21, БМ-13, «Тигр», БТР-80 «Тайфун М», РЗСО «Смерч», ЗРПК «Панцирь», «Тигр» («Корнет»), БМРК «Уран-9» и др.

Впервые в этом году в параде примет участие новейшая техника современных разработок — боевой многофункциональный робототехнический комплекс.

В колонне пройдут два трала, на которых разместят четыре робота и машину управления.

Роботы были представлены в прошлом году на параде Победы на Красной площади, теперь их увидят и в Туле.

Кроме того, после завершения парада над Тулой пролетит авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи».

Галерея
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 1
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 2
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 3
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 4
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 5
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 6
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 7
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 8
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 9
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 10
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 11
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 12
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 13
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 14
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 15
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 16
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 17
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 18
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 19
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 20
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 21
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 22
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 23
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 24
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 25
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 26
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 27
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 28
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 29
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 30
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 31
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 32
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 33
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 34
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 35
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 36
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 37
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 38
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 39
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 40
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 41
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 42
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 43
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 44
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 45
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 46
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 47
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 48
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 49
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 50
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 51
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 52
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 53
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 54
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 55
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 56
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 57
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 58
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 59
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 60
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 61
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 62
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 63
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 64
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 65
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 66
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 67
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 68
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 69
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 70
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 71
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 72
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 73
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 74
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 75
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 76
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 77
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 78
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 79
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:48 0
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