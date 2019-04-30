В Туле на площади Ленина прошла репетиция парада Победы: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

Напомним, что в параде примут участие более 1200 человек и более 70 единиц техники.

29 апреля на площади Ленина в Туле прошла репетиция парада Победы. Напомним, что в этом году в нем примут участие более 1200 человек и более 70 единиц техники. Это в частности: «Рысь», БТР-Д, БМД-2, БМ-21, БМ-13, «Тигр», БТР-80 «Тайфун М», РЗСО «Смерч», ЗРПК «Панцирь», «Тигр» («Корнет»), БМРК «Уран-9» и др.

Впервые в этом году в параде примет участие новейшая техника современных разработок — боевой многофункциональный робототехнический комплекс.

В колонне пройдут два трала, на которых разместят четыре робота и машину управления.

Роботы были представлены в прошлом году на параде Победы на Красной площади, теперь их увидят и в Туле.

Кроме того, после завершения парада над Тулой пролетит авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи».