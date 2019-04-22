Активные майские праздники: полная афиша мероприятий с 1 по 5 мая в Туле
В этом году первая часть майских праздников продлится с 1 по 5 мая. Как работает Тула в эти дни и куда сходить на длинных выходных, расскажет Myslo.
1 мая в Туле состоится традиционный первомайский велопарад. Колонна велосипедистов стартует в 12.00 от Музея самоваров, проследует по проспекту Ленина и финиширует в ЦПКиО им. Белоусова. После велопробега все желающие могут отправиться на ВелоСубботник. От «Велогаража» в Likerka Loft организованная группа велосипедистов отправляется на Демидовский карьер, чтобы навести там порядок.
Сбор участников Первомайского шествия профсоюзов в Туле начнется 1 мая в 10.00 на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской. В 10.30 начнется шествие. Конечной точкой станет площадь у Тульского театра драмы. Здесь состоится праздничный концерт, чествование трудовых династий и победителей конкурсов профмастерства среди работников и учащихся колледжей и техникумов.
В Зареченском районе в честь праздника весны и труда состоится независимая культурная акция под названием «Монстрация».Участники Тульской Монстрации соберутся в 14.00 рядом с центром образования № 5 и с самодельными плакатами и в оригинальных костюмах пройдут по улице Токарева к Баташевскому парку. Здесь пройдёт митинг и конкурс по определению лучшего плаката и костюма.
1 мая Площадь Ленина станет площадкой спортивных соревнований. С 10.00 там состоится традиционная велогонка — критериум и соревнования среди детей «Беговелогонка» для малышей до 5 лет. Желающие смогут принять участие в соревнованиях по уличному баскетболу, посвященных Дню Победы.
В Центральном, Комсомольском и Пролетарском парках открывается первый парковый театральный сезон, приуроченный к Году театра. В этот день для посетителей будут работать 15 интерактивных шоу- площадок.
Самая насыщенная программа предполагается в Центральном парке.
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова
Эстрада:
14.00−15.00 — выступление детских творческих коллективов,
15.00−15.30 — выступление иллюзиониста,
15.30−16.30 — вокальная группа «Тоника»,
16.30−17.00 — шоу мыльных пузырей Ольги Колпаковой,
17.00−17.40 — барабанное шоу Drums-71 с участием Остапа Альтмана,
17.40−19.00 — выступление фольклорного ансамбля «Смородина». Хореографический ансамбль «Варенька»,
19.00 -20.00 - фрик-шоу «Русский Голливуд» и выступление театра «Контур».
Фонтанная площадь:
12.00−20.00 — ярмарка тульских мастеров,
15.00−17.00 — работа детских интерактивных фотозон
14.00−17.00 — мимы, ходулисты, жонглёры и мастер-классы
Детский городок:
14.00 -18.00 — работа интерактивного театра-музея сказки «Дом сказки» и «ДЕТСКОтека».
Центральная аллея:
14.00−15.00 — интерактивно-развлекательная площадка
14.00−17.00 -шоу мимов на гироскутерах, выступление уличных артистов (игра на пианино, саксофоне
Площадь у администрации:
12.00 ежегодный велопарад.
15.00−17.00 анимационные детские игры
Большой круг:
14.00−18.00
- театральная реконструкция,
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открытые тренировки по современным танцевальным стилям.
Ротонда:
16.00−17.00 — вечер мюзиклов в исполнении духового оркестра.
Рогожинский парк
16.00 — традиционный ДрФест в Туле. Встреча ценителей творчества Вени Дркина (Александра Литвинова).
В День Весны и Труда Likerka Loft открывает весенний сезон специальной программой.
12.00 — начало дневной программы:
- Песни под гитару у костра
- Гриль- зона от компании Зельгрос
- Развлечения для детей, анимация
17.00 — турнир по beer pong, участники которого будут соревноваться в скорости распивания пенных напитков. Забронировать стол для игры можно по тел.
20.00−23.00 — Открытие серии летних танцевальных классов (сальса и бачата — с кубинским хореографом Луисом Моренсой Торресом)
2 мая на площади Победы состоится традиционное открытие мотосезона. К 14.00 здесь соберется колонна мотоциклистов. Участники стартуют ровно в 14.23, конечной точкой станет площадь Ленина. В 15.15 здесь начнутся праздничные мероприятия. Зрители увидят яркие выступления тульских стантрайдеров и команд по мотофристайлу. Также гостей ждут увлекательные конкурсы и блюда полевой кухни.
2 мая на территории Likerka Loft весь день будет посвящен танцам. В 15.00 состоится танцевальный мастер-класс для детей, а в 18.30 пройдет концерт танцевального коллектива Calipso.
5 мая в «Типографии» пройдет бесплатная ярмарка ненужных вещей. Все желающие могут принести повседневную одежду для взрослых и детей, текстиль, бижутерию и книги и забирать то, что пригодится. Ярмарка продлится с 14.00 до 17.00.
1 мая
12.00 — лыжероллерный спринт. Лыжная база имени
2 мая
16.00 — выставка творческих работ «Песни Победы в детских руках». МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Шатский» (п. Шатск, ул. Садовая, 1-а).
3−10 мая
«Эхо-2019» — пятый традиционный творческий вечер в формате квартирника, посвящённый Великой Отечественной войне. МБУДО «Детско-юношеский центр», (ул. Коминтерна, 22).
3 мая
12.00 — тематическое мероприятие для детей «Этот День Победы». МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Концертный зал «Орион» (п. Ленинский, ул. Ленина, 1).
4 мая
11.00 — открытые традиционные соревнования по греко-римской борьбе, посвященные памяти Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина. Спортивный зал СШОР «Юность» (ул. Демидовская, 56-а).
11.00 — спортивный праздник «Белоусовские мили», посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Центральный парк культуры и отдыха им.
13.00 — поздравительная акция «Открытка Победы». МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Концертный зал «Орион» (п. Ленинский, ул. Ленина, 1).
5 мая
12.00 — шествие, возложение цветов и венков, панихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Маршрут: от храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ул. Колхозная, 77-а) к братскому захоронению п. Михалково. МБУК «Культурно-досуговое объединение» п. Михалково (ул. Яснополянская, 28).
15.00 — концерт «Победный майский день весны». МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Прилепский», отдел «Крутенский» (дер. Крутое, д. 6-а).
18.00 — концертная программа «Весна Победы». МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Рассветский», отдел «Михалковский» (п. Михалково, ул. Колхозная, 77-а).
Все мероприятия — без возрастных ограничений (0+).
Торговые центры «Макси» (за исключением кинотеатра), «Гостиный двор», «Парадиз», «Рио», «Пролетарский», «Демидовский», «Триумф» работают в обычном режиме.
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ТЦ «На Хлебной»: 9 мая — выходной, остальные дни в обычном режиме.
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ТЦ «Утюгъ»: в обычном режиме, 9 мая — до 20.00.
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Центральный рынок (тел. 36−19−00): 9 мая — выходной, остальные дни в обычном режиме.
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Рынок «Хопёр» (тел. 47−33−90) и рынок «Южный» (тел. 23−56−50) работают в обычном режиме.
- 30 апреля — рабочий день сокращен на час.
- 1 и 9 мая — выходные дни.
- 2 мая — по графику субботы.
- 3 мая — по графику воскресенья.
- 4−7 мая — по установленному графику.
- 8 мая — рабочий день сокращен на час.
- 10 мая — по графику субботы.
- 11 и 12 мая — по установленному графику.
Курьерская доставка в праздничные дни будет работать без выходных. Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться без изменений (не менее чем за 3 дня до праздничного дня).
Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты России». Приложение доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.
Бассейн «Арсенал» (пр. Ленина, 87/4): работает в обычном режиме, 1 и 9 мая не будет занятий для детей, остальные дни в обычном режиме. Тел. (4872) 32−96−20.
Бассейны ТулГУ (пр. Ленина, 84; ул. Болдина, 120): 1 и 9 мая — выходные. Остальные дни в обычном режиме. Тел.: (4872) 35−15−34, 35−77−22.
Бассейн ТГПУ (пр. Ленина, 125): 1 и 9 мая — выходные. Остальные дни в обычном режиме. Тел. (4872) 35−40−77.