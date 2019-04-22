Активные майские праздники: полная афиша мероприятий с 1 по 5 мая в Туле

Фото из архива Myslo.

В этом году первая часть майских праздников продлится с 1 по 5 мая. Как работает Тула в эти дни и куда сходить на длинных выходных, расскажет Myslo.

Велопарад

1 мая в Туле состоится традиционный первомайский велопарад. Колонна велосипедистов стартует в 12.00 от Музея самоваров, проследует по проспекту Ленина и финиширует в ЦПКиО им. Белоусова. После велопробега все желающие могут отправиться на ВелоСубботник. От «Велогаража» в Likerka Loft организованная группа велосипедистов отправляется на Демидовский карьер, чтобы навести там порядок.

Первомайское шествие профсоюзов

Сбор участников Первомайского шествия профсоюзов в Туле начнется 1 мая в 10.00 на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской. В 10.30 начнется шествие. Конечной точкой станет площадь у Тульского театра драмы. Здесь состоится праздничный концерт, чествование трудовых династий и победителей конкурсов проф­мастерства среди работников и учащихся колледжей и техникумов.

Майская монстрация

В Зареченском районе в честь праздника весны и труда состоится независимая культурная акция под названием «Монстрация».Участники Тульской Монстрации соберутся в 14.00 рядом с центром образования № 5 и с самодельными плакатами и в оригинальных костюмах пройдут по улице Токарева к Баташевскому парку. Здесь пройдёт митинг и конкурс по определению лучшего плаката и костюма.

Спортивный праздник на Площади Ленина

1 мая Площадь Ленина станет площадкой спортивных соревнований. С 10.00 там состоится традиционная велогонка — критериум и соревнования среди детей «Беговелогонка» для малышей до 5 лет. Желающие смогут принять участие в соревнованиях по уличному баскетболу, посвященных Дню Победы.

1 мая — открытие сезона в Тульских парках

В Центральном, Комсомольском и Пролетарском парках открывается первый парковый театральный сезон, приуроченный к Году театра. В этот день для посетителей будут работать 15 интерактивных шоу- площадок.

Самая насыщенная программа предполагается в Центральном парке.

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Эстрада:

14.00−15.00 — выступление детских творческих коллективов,

15.00−15.30 — выступление иллюзиониста,

15.30−16.30 — вокальная группа «Тоника»,

16.30−17.00 — шоу мыльных пузырей Ольги Колпаковой,

17.00−17.40 — барабанное шоу Drums-71 с участием Остапа Альтмана,

17.40−19.00 — выступление фольклорного ансамбля «Смородина». Хореографический ансамбль «Варенька»,

19.00 -20.00 - фрик-шоу «Русский Голливуд» и выступление театра «Контур».

Фонтанная площадь:

12.00−20.00 — ярмарка тульских мастеров,

15.00−17.00 — работа детских интерактивных фотозон

14.00−17.00 — мимы, ходулисты, жонглёры и мастер-классы

Детский городок:

14.00 -18.00 — работа интерактивного театра-музея сказки «Дом сказки» и «ДЕТСКОтека».

Центральная аллея:

14.00−15.00 — интерактивно-развлекательная площадка

14.00−17.00 -шоу мимов на гироскутерах, выступление уличных артистов (игра на пианино, саксофоне и т. д. ).

Площадь у администрации:

12.00 ежегодный велопарад.

15.00−17.00 анимационные детские игры

Большой круг:

14.00−18.00

театральная реконструкция,

открытые тренировки по современным танцевальным стилям.

Ротонда:

16.00−17.00 — вечер мюзиклов в исполнении духового оркестра.

Рогожинский парк

16.00 — традиционный ДрФест в Туле. Встреча ценителей творчества Вени Дркина (Александра Литвинова).

Likerka Loft

В День Весны и Труда Likerka Loft открывает весенний сезон специальной программой.

12.00 — начало дневной программы:

Песни под гитару у костра

Гриль- зона от компании Зельгрос

Развлечения для детей, анимация

17.00 — турнир по beer pong, участники которого будут соревноваться в скорости распивания пенных напитков. Забронировать стол для игры можно по тел. 8 (920) 742-58-64 .

20.00−23.00 — Открытие серии летних танцевальных классов (сальса и бачата — с кубинским хореографом Луисом Моренсой Торресом)

Открытие мотосезона

2 мая на площади Победы состоится традиционное открытие мотосезона. К 14.00 здесь соберется колонна мотоциклистов. Участники стартуют ровно в 14.23, конечной точкой станет площадь Ленина. В 15.15 здесь начнутся праздничные мероприятия. Зрители увидят яркие выступления тульских стантрайдеров и команд по мотофристайлу. Также гостей ждут увлекательные конкурсы и блюда полевой кухни.

Танцевальный марафон

2 мая на территории Likerka Loft весь день будет посвящен танцам. В 15.00 состоится танцевальный мастер-класс для детей, а в 18.30 пройдет концерт танцевального коллектива Calipso.

Фримаркет

5 мая в «Типографии» пройдет бесплатная ярмарка ненужных вещей. Все желающие могут принести повседневную одежду для взрослых и детей, текстиль, бижутерию и книги и забирать то, что пригодится. Ярмарка продлится с 14.00 до 17.00.

Первомай в большой Туле

1 мая

12.00 — лыжероллерный спринт. Лыжная база имени В. П. Веденина (Тула, пос. Косая Гора, ул. М. Горького, 62).

2 мая

16.00 — выставка творческих работ «Песни Победы в детских руках». МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Шатский» (п. Шатск, ул. Садовая, 1-а).

3−10 мая

«Эхо-2019» — пятый традиционный творческий вечер в формате квартирника, посвящённый Великой Отечественной войне. МБУДО «Детско-юношеский центр», (ул. Коминтерна, 22).

3 мая

12.00 — тематическое мероприятие для детей «Этот День Победы». МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Концертный зал «Орион» (п. Ленинский, ул. Ленина, 1).

4 мая

11.00 — открытые традиционные соревнования по греко-римской борьбе, посвященные памяти Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина. Спортивный зал СШОР «Юность» (ул. Демидовская, 56-а).

11.00 — спортивный праздник «Белоусовские мили», посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова .

13.00 — поздравительная акция «Открытка Победы». МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Концертный зал «Орион» (п. Ленинский, ул. Ленина, 1).

5 мая

12.00 — шествие, возложение цветов и венков, панихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Маршрут: от храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ул. Колхозная, 77-а) к братскому захоронению п. Михалково. МБУК «Культурно-досуговое объединение» п. Михалково (ул. Яснополянская, 28).

15.00 — концерт «Победный майский день весны». МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Прилепский», отдел «Крутенский» (дер. Крутое, д. 6-а).

18.00 — концертная программа «Весна Победы». МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Рассветский», отдел «Михалковский» (п. Михалково, ул. Колхозная, 77-а).

Все мероприятия — без возрастных ограничений (0+).

Как работают торговые центры и рынки

Торговые центры «Макси» (за исключением кинотеатра), «Гостиный двор», «Парадиз», «Рио», «Пролетарский», «Демидовский», «Триумф» работают в обычном режиме.

ТЦ «На Хлебной»: 9 мая — выходной, остальные дни в обычном режиме.

ТЦ «Утюгъ»: в обычном режиме, 9 мая — до 20.00.

Центральный рынок (тел. 36−19−00): 9 мая — выходной, остальные дни в обычном режиме.

Рынок «Хопёр» (тел. 47−33−90) и рынок «Южный» (тел. 23−56−50) работают в обычном режиме.

Как работает почта

30 апреля — рабочий день сокращен на час.

1 и 9 мая — выходные дни.

2 мая — по графику субботы.

3 мая — по графику воскресенья.

4−7 мая — по установленному графику.

8 мая — рабочий день сокращен на час.

10 мая — по графику субботы.

11 и 12 мая — по установленному графику.

Курьерская доставка в праздничные дни будет работать без выходных. Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться без изменений (не менее чем за 3 дня до праздничного дня).

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты России». Приложение доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

бассейны

Бассейн «Арсенал» (пр. Ленина, 87/4): работает в обычном режиме, 1 и 9 мая не будет занятий для детей, остальные дни в обычном режиме. Тел. (4872) 32−96−20.

Бассейны ТулГУ (пр. Ленина, 84; ул. Болдина, 120): 1 и 9 мая — выходные. Остальные дни в обычном режиме. Тел.: (4872) 35−15−34, 35−77−22.

Бассейн ТГПУ (пр. Ленина, 125): 1 и 9 мая — выходные. Остальные дни в обычном режиме. Тел. (4872) 35−40−77.