На ул. Советской в Туле трамвай протаранил внедорожник

Фото: twitter.com/akTula

По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, в районе поворота с ул. Советской на ул. Мосина в Туле следовавший по маршруту № 8 трамвай столкнулся с внедорожником Toyota.

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД которым предстоит установить все обстоятельства столкновения транспортных средств.