Фото: twitter.com/akTula
На ул. Советской в Туле трамвай протаранил внедорожник
По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет.
Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, в районе поворота с ул. Советской на ул. Мосина в Туле следовавший по маршруту № 8 трамвай столкнулся с внедорожником Toyota.
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД которым предстоит установить все обстоятельства столкновения транспортных средств.
Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.
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