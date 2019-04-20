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На ул. Советской в Туле трамвай протаранил внедорожник
Фото: twitter.com/akTula

На ул. Советской в Туле трамвай протаранил внедорожник

По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, в районе поворота с ул. Советской на ул. Мосина в Туле следовавший по маршруту № 8 трамвай столкнулся с внедорожником Toyota.
 
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД которым предстоит установить все обстоятельства столкновения транспортных средств.
 
 

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.

 

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:21 +8
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