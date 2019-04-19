В Тульской области повторно проверят аварийное жильё

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Во время визита в Богородицк губернатор Тульской области Алексей Дюмин провёл рабочую встречу с министром строительства и ЖКХ региона Элеонорой Шевченко и главой администрации Богородицкого района Вадимом Игониным. Глава региона поднял тему с разрушением стены жилого дома в микрорайоне Южный:

– Мы продолжаем реализацию программы переселения из аварийного жилья. В связи со сложившейся ситуацией, поручаю проверить аварийней фонд в Тульской области и выяснить, какие дома несут реальную угрозу обрушения. Я говорю не только о стандартных методах проверки, но и о нестандартном подходе. Все дома, которые несут угрозу жизни необходимо вынести в отдельную категорию.

Необходимо создать базы жилья для расселения жителей таких домов. При необходимости нужно привлекать внебюджетные средства. Советую также поговорить с застройщиками, попытаться ускорить получение жилья. Помните, что любое промедление может стоить человеческих жизней.

Элеонора Шевченко рассказала, что лично осмотрела обрушившийся дом:

– Сегодня мы ещё раз посетили микрорайон Южный, удостоверились, что частично обрушившийся многоквартирный дом полностью обесточен, отрезан он коммуникаций. Это было необходимо сделать для предотвращения в дальнейшем возможных аварийных ситуаций.

При поддержке администрации города жители двух квартир дома оперативно переселены на квартиры. С данными семьями мы связались, их устраивают условия проживания и то внимание, которое было оказано со стороны района.

Вадим Игонин доложил, что жителей пострадавших от обрушения квартир поселили в центре города. Все расходы взяла на себя администрация района:

– Мы сразу встретились с жителями, и со своей стороны оперативно предложили варианты переселения. Сначала мы обсуждали маневренный фонд, а далее перешли к обсуждению предоставления съемных квартир. Жители от маневренного фонда отказались и мы, рассмотрев все варианты, которые есть на рынке недвижимости, в этот же день предложили им все возможные варианты. Вчера мы помогли им перевезти имущество, обеспечили транспортом. Сейчас они живут в двух благоустроенных съемных квартирах в центре города. Оплату аренды жилья и коммунальных услуг взяла на себя администрация. На сегодняшний день они ни в чем не нуждаются. Мы продолжаем поддерживать с ними связь.

Напомним, 81-летний жилой дом в пос. Южный Богородицкого района частично обрушился в ночь с 14 на 15 апреля. После этого жителям предложили на время перебраться в съёмное жильё, а само здание отключили от коммуникаций и опечатали.