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В одной из квартир на улице Майской произошла ссора с поножовщиной
Фото Сергея Старикова

В одной из квартир на улице Майской произошла ссора с поножовщиной

Проникающее ранение получил мужчина, он был госпитализирован.

В одной из квартир дома № 2 по улице Майской в Туле пьяное застолье закончилось поножовщиной. Об этом в редакцию Myslo сообщили местные жители.

По предварительным данным, двое мужчин распивали спиртное, затем между ними произошла ссора, в ходе которой один из собутыльников схватился за нож. Ранение получил его знакомый – мужчину срочно госпитализировали.

Отметим, что в многоэтажке проводится замена лифта, поэтому у медиков возникли серьёзные трудности с транспортировкой пострадавшего – им пришлось тащить мужчину по лестнице на носилках.

На месте работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам полиции.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:22 +7
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