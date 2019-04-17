В Богородицке обрушился аварийный дом: подробности

Фото Дмитрия Дзюбина.

Стена дома в поселке Южный обрушилась в ночь с воскресенья на понедельник. Но до сих пор в аварийном доме продолжают жить две семьи.

Татьяна Гаврилова – Я еще ночью услышала грохот. Проснулась, подумала, что что-то упало в коридоре, но ничего не поняла и снова уснула. Потом опять что-то грохнуло, – рассказывает 60-летняя Татьяна Гаврилова, квартира которой расположена на 2-м этаже этого дома.

Барак на восемь квартир был построен в 1937 году, когда поселок активно развивался и в него переезжали работники местной шахты. Строили дом как временное жилье. С канализацией вопрос решили просто: с двух сторон дома прямо рядом с фундаментом вырыли выгребные ямы, и в них сливались нечистоты из дома все эти годы.

Временное жилье постепенно стало постоянным. А не укрепленная ничем выгребная яма начала постепенно разрушать основание дома. Жители видели, как дом покрывается трещинами, а количество дыр в крыше только увеличивается. Обращения в администрацию Богородицкого района результатов не давали. Тогда жители заказали за свой счет независимую экспертизу, которая после обследования дома 24 апреля 2015 года признала барак аварийным и подлежащим сносу. На тот момент его износ составлял 80%.

После этого жители обратились в суд, который 9 октября 2015 года обязал администрацию района предоставить им благоустроенное жилье. Но этого не случилось. Обещали, что в 2020 году начнется строительство нового дома в Богородицке, куда и переселят бывших шахтеров.

Всё это время жители как могли сами ремонтировали дом, подмазывали стены, ставили укрепления.

Капитальный ремонт барак не видел ни разу за 80 лет.

От бездействия время быстро начало разрушать дом. Дымоходы накренились.

Содержать на пенсию многоквартирный муниципальный дом жители просто не могли.

Этой зимой трещины в доме начали стремительно увеличиваться.

Зинаида Хушина – Зимой было очень холодно. Приходилось АГВ на всю мощь включать, потому что из трещин очень сифонило. Мы предполагали, что по весне дом начнет рушиться, как только сойдет снег. Так оно и вышло. Он бы осенью уже начал разваливаться, но дождей было мало, видимо, поэтому и устоял дом. Сейчас же, когда снег таял, фундамент совсем подмыло и стена рухнула, – добавляет 55-летняя Зинаида Хушина.

На данный момент жителям предложили переехать из аварийного барака в общежитие в Богородицке. Но они отказались:

– Нам должны были еще четыре года назад предоставить нормальное жилье. Почему мы должны переселяться в 30-ю общагу? Весь Богородицк знает, что там творится, это же жуткое место, там постоянный дебош, алкаши и драки! – говорит Зинаида Хушина. – Нам некуда пойти, но и в это общежитие мы не пойдем жить!

Еще один аварийный одноэтажный барак находится на самом въезде на ул. Воронежскую. В нем на данный момент живет один человек, остальные квартиры давно пустуют и начали рушиться.

Поселок Южный Богородицкого района – бывший шахтерский населенный пункт, который начал постепенно хиреть в конце 90-х.

– Я помню, когда моя сестра выходила замуж, приехала сюда: какой тут был поселок! Красота, поле, лес, парк... а сейчас? По центральной улице ездит автобус, да и просто люди ходят. Освещения нет. Мы пять лет назад вошли в программу по установке освещения, нам тут столбы заменили, да не все, два деревянных до сих пор стоят. А фонари на них не появились.

Сейчас о былом величии поселка Южный напоминают лишь остовы заброшенных бараков, из которых давно выехали люди.

Какие-то начали было сносить, но остатки строительного мусора так и остались валяться рядом.

Другие местные разбирают потихоньку, например, здание, некогда бывшее школой:

Вместо спортивной площадки стоит непонятная железная конструкция, которая должна была образовать баскетбольную площадку. Но задумка умерла на начальном этапе, а территория заросла бурьяном.

– За мусор платим 143,9 рубля, но даже контейнерной площадки у нас нет. Все баки дырявые, и никому до этого дела нет, только будьте добры заплатите! –добавляет Зинаида. – Рядом на дороге яма, но никто ее не заделывает, только веток в нее навтыкали.

Жители аварийного барака с ужасом ждут дождя – боятся, что в сырую погоду стена продолжит рушиться.

На сайте администрации района о том, что в поселке Южный произошло ЧП, нет информации. Глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин не ответил на телефонный звонок.

Редакция Myslo надеется, что по факту публикации будут приняты меры для решения проблемы жителей.