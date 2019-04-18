Аварийный дом в Богородицке отключен от коммуникаций и опечатан

Сейчас две семьи, жившие в нем, собирают вещи, чтобы переехать в арендованные для них квартиры.

В поселок Южный Богородицка в связи с обрушением одной из стен дома №5 по ул. Воронежской во второй половине дня 17 апреля прибыли сотрудники МЧС, полиции. Для оценки состояния дома выехали представители министерства строительства и ЖКХ Тульской области, а также Госжилинспекции.

Ситуацию под личный контроль взял губернатор Алексей Дюмин.

Комиссия подтвердила, что дальнейшая эксплуатация и восстановление строения нецелесообразны. Дом отключен от коммуникаций, место обрушения огорожено, а сам барак взят под охрану, чтобы не допустить проникновения в него посторонних.

Проблема с временным жильем для семей была в срочном порядке решена: им предложили переехать уже не в комнаты общежития в Богородицке, а в квартиры, которые муниципалитет арендовал для них за счет бюджетных средств в связи с отсутствием свободного жилья в маневренном фонде.

Утром 17 апреля Myslo пообщался с жителями аварийного барака, и те рассказали не только о том, что дом подлежал расселению и сносу с апреля 2015 года, но и в целом о проблемах поселка: пустующих аварийных бараках, отсутствии освещения и яме на дороге у контейнерной площадки.

Сегодня работы в поселке продолжились: вывезен дырявый мусорный контейнер, засыпана яма на дороге,

Заменен мусорный контейнер.