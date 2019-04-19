В центре Тулы сотрудники ДПС помогли попавшему в аварию водителю

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На пересечении улиц Демонстрации и Дмитрия Ульянова столкнулись две легковушки.

В одном из тульских интернет-сообществ появилась информация об аварии с участием автомобиля ДПС, произошедшей на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Демонстрации.

Как сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, патрульный экипаж выехал на место, чтобы оформить протокол о ДТП, произошедшем между двумя гражданскими автомобилями.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что водитель белого Opel не может завести машину, чтобы освободить проезжую часть. Тогда сотрудники Госавтоинспекции подогнали свой автомобиль поближе, чтобы дать владельцу иномарки «прикурить». По предварительным данным, в столкновении, на которое выезжали инспекторы, никто не пострадал.