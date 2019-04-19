новости
новости
Регистрация
В центре Тулы сотрудники ДПС помогли попавшему в аварию водителю
Фото: vk.com/tula.life

В центре Тулы сотрудники ДПС помогли попавшему в аварию водителю

На пересечении улиц Демонстрации и Дмитрия Ульянова столкнулись две легковушки.

В одном из тульских интернет-сообществ появилась информация об аварии с участием автомобиля ДПС, произошедшей на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Демонстрации.

Как сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, патрульный экипаж выехал на место, чтобы оформить протокол о ДТП, произошедшем между двумя гражданскими автомобилями.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что водитель белого Opel не может завести машину, чтобы освободить проезжую часть. Тогда сотрудники Госавтоинспекции подогнали свой автомобиль поближе, чтобы дать владельцу иномарки «прикурить». По предварительным данным, в столкновении, на которое выезжали инспекторы, никто не пострадал.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:17 +1
Другие статьи по темам
Событие
тульская Госавтоинспекцияпомощь на дорогеДТПУГИБДД УМВД России по Тульской области
Место
Тулаулица Дмитрия Ульяноваулица Демонстрации

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Две тульские школы признаны лучшими в России
Две тульские школы признаны лучшими в России
В Тульской области повторно проверят аварийное жильё
В Тульской области повторно проверят аварийное жильё
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.