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Детей, попавших в ДТП под Тулой, отправили домой
Фото из архива Myslo.

Детей, попавших в ДТП под Тулой, отправили домой

Ранее ребята переночевали в гостинице.

Детей, попавших в ДТП под Тулой, отправили домой. Некоторых ребят забрали родители, остальные поехали в Орёл на автобусе. Об этом Myslo рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Напомним, 14 апреля в 21.45 на трассе «Тула – Калуга – Михайлов– Рязань» экскурсионный автобус, следовавший из Рязани в Орёл, опрокинулся в кювет. В транспортном средстве находились 40 детей, 2 водителя и 6 взрослых сопровождающих.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин лично выехал на место происшествия. По его поручению попавших в ДТП на ночь разместили в гостинице SK Royal.

Алексей Дюмин лично сопроводил детей к отелю. По его поручению для пассажиров автобуса были заготовлены номера, организовано горячее питание и медицинское сопровождение.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни).

Отметим, что поврежденный автобус до сих пор находится на месте ДТП.

Сюжет: Под Тулой автобус с детьми съехал в кювет
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:00 0
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