Попавших в ДТП под Тулой детей доставили в гостиницу SK Royal

Фото Алексея Пирязева

Школьников из Орловской области, которые находились в автобусе, попавшем в аварию в Ленинском районе, доставили в гостиницу SK Royal.

Такое поручение дал губернатор Алексей Дюмин. Утром школьники дождутся нового транспорта и продолжат путь к месту назначения.

Напомним, примерно в 21.45, недалеко от деревни Волынцево, на трассе «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» съехал в кювет экскурсионный автобус Mercedes, в котором находились 39 детей и несколько взрослых.

Пострадала женщина-педагог – ей оказали необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.