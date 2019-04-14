новости
новости
Регистрация
Попавших в ДТП под Тулой детей доставили в гостиницу SK Royal
Фото Алексея Пирязева

Попавших в ДТП под Тулой детей доставили в гостиницу SK Royal

Соответствующее поручение дал глава региона Алексей Дюмин.

Школьников из Орловской области, которые находились в автобусе, попавшем в аварию в Ленинском районе, доставили в гостиницу SK Royal.

Такое поручение дал губернатор Алексей Дюмин. Утром школьники дождутся нового транспорта и продолжат путь к месту назначения.

Напомним, примерно в 21.45, недалеко от деревни Волынцево, на трассе «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» съехал в кювет экскурсионный автобус Mercedes, в котором находились 39 детей и несколько взрослых.

Пострадала женщина-педагог – ей оказали необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Галерея
Детей, попавших в ДТП под Тулой, доставили в гостиницу, Фото: 1
Детей, попавших в ДТП под Тулой, доставили в гостиницу, Фото: 2
Детей, попавших в ДТП под Тулой, доставили в гостиницу, Фото: 3
Детей, попавших в ДТП под Тулой, доставили в гостиницу, Фото: 4
Детей, попавших в ДТП под Тулой, доставили в гостиницу, Фото: 5
Детей, попавших в ДТП под Тулой, доставили в гостиницу, Фото: 6
Детей, попавших в ДТП под Тулой, доставили в гостиницу, Фото: 7
Детей, попавших в ДТП под Тулой, доставили в гостиницу, Фото: 8
Детей, попавших в ДТП под Тулой, доставили в гостиницу, Фото: 9
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 23:47 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПаварияавтобус съехал в кюветавтобус с детьми
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Автобус с детьми съехал в кювет под Тулой: фото и видео с места происшествия
Автобус с детьми съехал в кювет под Тулой: фото и видео с места происшествия
Под Тулой автобус с 40 детьми съехал в кювет
Под Тулой автобус с 40 детьми съехал в кювет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.