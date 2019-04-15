В Туле на проспекте Ленина Land Cruiser придавило деревом

Фото Дмитрия Дзюбина.

В ночь на 15 апреля в Туле на проспекте Ленина во дворе дома № 98 на припаркованный автомобиль Toyota Land Cruiser Prado рухнуло дерево.

Дорогостоящий автомобиль получил серьезные повреждения. Отметим, что дерево вырвало буквально с корнем.

Напомним, ночью в Туле бушевала непогода. Помимо мокрого снега, на улице был сильный ветер. В городе повалены оказались несколько деревьев.

Так, очевидцы сообщают, что на ул. Оружейной возле дома № 15 ночью тоже свалилось дерево, которое едва не зацепило стоящую рядом машину.



Фото из группы ВКонтакте «Тула жесть».

UPD. В пресс-службе администрации Тулы прокомментировали инциденты:

- На проспекте Ленина во дворе дома № 98 и на улице Оружейной возле дома № 15 произведена опиловка упавших деревьев, силами главного управления по Привокзальному округу они будут вывезены.

Как сообщает МУ«Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы», владелец второго транспортного средства не обращался в полицию, повреждений у него не было на машине.