В Туле на проспекте Ленина Land Cruiser придавило деревом
Автомобиль получил серьезные повреждения.
В ночь на 15 апреля в Туле на проспекте Ленина во дворе дома № 98 на припаркованный автомобиль Toyota Land Cruiser Prado рухнуло дерево.
Дорогостоящий автомобиль получил серьезные повреждения. Отметим, что дерево вырвало буквально с корнем.
Напомним, ночью в Туле бушевала непогода. Помимо мокрого снега, на улице был сильный ветер. В городе повалены оказались несколько деревьев.
Так, очевидцы сообщают, что на ул. Оружейной возле дома № 15 ночью тоже свалилось дерево, которое едва не зацепило стоящую рядом машину.
Фото из группы ВКонтакте «Тула жесть».
UPD. В пресс-службе администрации Тулы прокомментировали инциденты:
- На проспекте Ленина во дворе дома № 98 и на улице Оружейной возле дома № 15 произведена опиловка упавших деревьев, силами главного управления по Привокзальному округу они будут вывезены.
Как сообщает МУ«Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы», владелец второго транспортного средства не обращался в полицию, повреждений у него не было на машине.