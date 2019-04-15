Автобус с детьми съехал в кювет под Тулой: фото и видео с места происшествия

Фото и видео Сергея Старикова

По словам водителя, он потерял управление из-за погодных условий и нечищеной дороги.

На месте ДТП с экскурсионным автобусом, в котором ехали 39 школьников из Орловской области и семеро взрослых, продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщил корреспонденту Myslo водитель автобуса, дорога была недостаточно хорошо расчищена – из-за снегопада и плохой видимости он не справился с управлением.

Напомним, в аварии незначительные повреждения получила женщина-педагог. Дети не пострадали. По поручению губернатора Алексея Дюмина их разместили в гостинице SK Royal, где они смогут переночевать и дождаться нового транспорта.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Алексей Дюмин лично сопроводил детей к отелю. По его поручению для пассажиров автобуса были заготовлены номера, организовано горячее питание и медицинское сопровождение. Пятеро детей были отправлены в Тульскую детскую областную клиническую больницу для дополнительного обследования. Серьезных угроз жизни и здоровью детей нет.

В гостиницу по поручению Алексея Дюмина также прибыли первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, зампред правительства Оксана Осташко, министр здравоохранения Андрей Третьяков, глава администрации Тулы Евгений Авилов и начальник УМЧС России по Тульской области Владимир Кий.