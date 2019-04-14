Под Тулой автобус с 40 детьми съехал в кювет

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Пострадавших среди них нет, неопасные травмы получила женщина-педагог.

В 21.45 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на трассе «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань», где автобус Mercedes с детьми съехал в кювет.

Как сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, авария произошла в Ленинском районе, рядом с деревней Волынцево.

В момент ДТП в салоне автобуса с орловскими номерами находились 39 детей, 2 водителя и 7 сопровождающих. Травмы получила женщина-педагог. Медицинскую помощь ей оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Других пострадавших нет.

Полицейские на месте происшествия организуют движение на аварийном участке дороги, обеспечивают безопасность находившихся в салоне автобуса. По информации пресс-службы регионального правительства, на место ДТП выехал глава региона Алексей Дюмин.