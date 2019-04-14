новости
новости
Регистрация
Под Тулой автобус с 40 детьми съехал в кювет
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Под Тулой автобус с 40 детьми съехал в кювет

Пострадавших среди них нет, неопасные травмы получила женщина-педагог.

В 21.45 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на трассе «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань», где автобус Mercedes с детьми съехал в кювет.

Как сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, авария произошла в Ленинском районе, рядом с деревней Волынцево.

В момент ДТП в салоне автобуса с орловскими номерами находились 39 детей, 2 водителя и 7 сопровождающих. Травмы получила женщина-педагог. Медицинскую помощь ей оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Других пострадавших нет.

Полицейские на месте происшествия организуют движение на аварийном участке дороги, обеспечивают безопасность находившихся в салоне автобуса. По информации пресс-службы регионального правительства, на место ДТП выехал глава региона Алексей Дюмин.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:38 +4
Другие статьи по темам
Событие
аварияавтобус с детьмиавтобус съехал в кюветДТП
Место
Тульская областьВеневский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Попавших в ДТП под Тулой детей доставили в гостиницу SK Royal
Попавших в ДТП под Тулой детей доставили в гостиницу SK Royal
Исторические места, усадьбы и комплексы Тульской области внесут в единый реестр
Исторические места, усадьбы и комплексы Тульской области внесут в единый реестр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.