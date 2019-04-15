По факту ДТП с автобусом под Тулой возбудили уголовное дело

Фото из архива Myslo.

Следственный отдел по Зареченскому району Тулы СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни).

Напомним, 14 апреля примерно в 21.45 недалеко от деревни Волынцево на трассе «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» съехал в кювет экскурсионный автобус Mercedes, в котором находились 40 детей и несколько взрослых. Пострадала женщина-педагог — ей оказали необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Пятеро детей были отправлены в Тульскую детскую областную клиническую больницу для дополнительного обследования, их также отправили на амбулаторное лечение. Еще у одного ребенка выявили сотрясение мозга.

- В настоящее время следователи следственного отдела изымают всю необходимую документацию, связанную с организацией перевозки детей, проводят комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщили Myslo в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.