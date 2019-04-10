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Газовый конфликт на ул. Кауля: 41 квартира осталась без газа
Фото из архива Myslo.

Газовый конфликт на ул. Кауля: 41 квартира осталась без газа

В некоторых квартирах газоснабжение перекрыто полностью: отключены газовая колонка и плита.

Myslo рассказывал о конфликтной ситуации, которая произошла в Туле в доме 3, корп. 2 по ул. Кауля. Жильцы внезапно узнали, что в их доме обнаружилось серьезное нарушение — смещение дымового блока и заужение каналов в 35 квартирах. Еще в одной разрушен дымовой блок поверх кровли. Причем эта проблема, как оказалась, существует с постройки дома — примерно 49 лет. Почему это стало известно только сейчас, пока непонятно.

8 апреля сотрудники «Тулагоргаза» начали отключать квартиры от газа. Жители уверены, что эти действия были незаконными и оказали сопротивление газовикам.

Председатель правления дома Светлана Алексеевна Ростанова рассказала корреспонденту Myslo, что вчера вечером с жильцами провели собрание. По ее словам, на место приехали сотрудники администрации, начальник ГЖИ, директор организации, которая вынесла вердикт о состоянии дымового блока, рабочий, производивший осмотр и др.

Светлана Ростанова

– Я предложила провести осмотр дома независимыми экспертами. Он назначен на завтра, 11 апреля. Если по его итогам будет всё нормально, то газ нам подключат.

Что будет, если дом не пройдет проверку, пока неизвестно.

По словам Светланы Алексеевны, рабочие «горгаза» всё же отключили газ в проблемных квартирах. Некоторых жильцов не было дома, поэтому перекрывали полностью стояки.

Как сообщили Myslo в пресс-службе АО «Тулагоргаз», из 35 квартир колонки уже отключены в 26. В 15 квартирах газоснабжение остановлено полностью из-за отсутствия доступа в отдельные квартиры. Сегодня работы на доме продолжаются.

– После 18.00 планируем подключить два стояка по пять квартир, еще один — завтра, — отметили в ведомстве.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:42 0
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