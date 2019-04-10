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Прямая линия Myslo о налогах: сегодня туляки могут задать вопрос сотрудникам ФНС

Прямая линия Myslo о налогах: сегодня туляки могут задать вопрос сотрудникам ФНС

Получить ответы на интересующие вопросы можно 10 апреля с 17.00 до 18.00 по телефону: 71-71-90.

Кто обязан декларировать доходы? В какие сроки должна быть представлена налоговая декларация? Какая ответственность предусмотрена за несвоевременное представление декларации по форме 3-НДФЛ? Как воспользоваться налоговым вычетом?
 
На вопросы налогоплательщиков ответит заместитель руководителя УФНС России по Тульской области Полина Соколова.
 
 
Звоните в среду, 10 апреля, с 17.00 до 18.00 по телефону +7 (4872) 71-71-90. 
 
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:28 +2
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