Прямая линия Myslo о налогах: сегодня туляки могут задать вопрос сотрудникам ФНС

Получить ответы на интересующие вопросы можно 10 апреля с 17.00 до 18.00 по телефону: 71-71-90.

Кто обязан декларировать доходы? В какие сроки должна быть представлена налоговая декларация? Какая ответственность предусмотрена за несвоевременное представление декларации по форме 3-НДФЛ? Как воспользоваться налоговым вычетом?

На вопросы налогоплательщиков ответит заместитель руководителя УФНС России по Тульской области Полина Соколова.

Звоните в среду, 10 апреля, с 17.00 до 18.00 по телефону +7 (4872) 71-71-90.