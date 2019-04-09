Отключение газа в тульской пятиэтажке: Жители оказали сопротивление сотрудникам «горгаза»

Юлия Королева, Кристина Вернигорина. Фото авторов.

Жильцы внезапно узнали, что их 49-летний дом построен с нарушениями, при которых газом в нем пользоваться нельзя.

Вечером 8 апреля в доме № 3, корп. 2 по ул. Кауля разгорелся серьезный конфликт между жителями и сотрудниками горгаза. По словам жильцов, около шести часов вечера «неизвестные лица ломились в квартиры», требуя предоставить им доступ для проверки дымоходов и газового оборудования.

Рассказывает жительница дома Любовь Шишкина:

Любовь Шишкина – Пришли двое мужчин и одна женщина, они представились сотрудниками горгаза, жители их не пускали, потому что у нас недавно прошла проверка от этого ведомства. Тогда приехавшие отрезали кусок трубы в шестом подъезде, оставив без газа целый стояк — 10 квартир.

Газовщики больше ничего не успели отключить: жители не позволили. Они требовали документы, на основании которых происходит отключение, удостоверения личности, но им ничего не предоставили (видео конфликта есть в распоряжении редакции Myslo).

- Только женщина показала свою «корочку», но удостоверение было просрочено с 2016 года, — рассказывает Любовь Николаевна.

Конфликт во дворе дома разгорелся с такой силой, что жители заблокировали газовщиков в их служебном автомобиле, требуя ответов на свои вопросы.

Скандал продолжался не менее пяти часов.

На месте побывали представители полиции, администрации, управляющей компании. Но жители не намерены были сдаваться и не допустили газовщиков к трубам.

В итоге, кто-то на эмоциях проколол все четыре колеса служебной машины горгаза.

Светлана Алексеевна Ростанова, председатель правления дома:

Светлана Ростанова - Никаких объявлений об отключении не было! Людей должны были предупредить по закону за 20 дней. Аварийной ситуации нет, горгаз обследовал наш дом две недели назад на проверку тяги, утечку газа. Дали добро!

Как сказали жильцам в горгазе, причиной отключения стало смещение при застройке дымового блока и заужение каналов в 35 квартирах. Еще в одной — разрушение дымового блока поверх кровли.

–Получается, нарушения были допущены еще при застройке?! 49 лет дом стоит так, а теперь вдруг что-то случилось, — говорит старшая по дому. — Но, как рассказали нам рабочие, нарушения эти устранить нельзя. Это что же, дом теперь сносить? Мы в растерянности, не знаем, что делать.

По словам жителей, пока газовщики отключили газ на одном стояке, обещали прийти еще.

Но, как выяснилось, и в этой ситуации не обошлось без конфликтов УК и подрядчиков.

Корреспонденты Myslo побывали на месте. Сотрудник управляющей компании «Новострой71», представившаяся Надеждой, пояснила, что ранее у них был договор с НАО «Спецтехника» — подрядной организацией, обслуживающей дымоходы и вентканалы. Однако, по словам женщины, организация в конце февраля 2019 года внезапно расторгла с ними отношения в одностороннем порядке, сорвав плановые проверки. УК якобы срочно нашла другого подрядчика.

Жители дежурят у дома, караулят рабочих. Они уверены, что все, что происходит, — незаконно.

Myslo обратился за комментариями в АО «Тулагоргаз». Приводим ответ полностью:

«4 апреля 2019 года в адрес АО «Тулагограз» поступило официальное обращение от специализированной организации НАО «Спецтехника» о результатах проведенного обследования технического состояния оголовков, очистки дымоходов, дымоотводящих патрубков от газовых проточных водонагревателей и вентканалов газифицированных помещений в доме № 3, к. 2 по ул. Кауля.

По результатам проведенного обследования установлено, что в квартирах № 4, 8, 12, 16, 20, 23−24, 26−27, 29−30, 32−33, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 66, 68, 71, 74, 77, 80−81, 84−85, 88−89, 92−93, 96−97, 100 имеет место смещение при застройке дымового блока и заужение каналов. Кроме того, в квартире № 66 — разрушение дымового блока поверх кровли.

Данные нарушения являются основаниями для незамедлительной приостановки газоснабжения в указанных жилых помещениях.

Основная опасность неисправных дымовых и вентиляционных каналов — выход угарного газа в жилое помещение и, как следствие, отравление угарным газом. Эксплуатация газового оборудования при неисправном дымоходе угрожает жизни и здоровью жителей и может привести к трагическим последствиям.

Как следует из письма, о данных нарушениях специализированная организация НАО «Спецтехника» неоднократно сообщала в управляющую компанию ООО «Новострой-71», в чьем управлении находится дом. Руководство УК обязано незамедлительно было сообщить о данных фактах в АО «Тулагоргаз» и предпринять действия по отключению газа. Однако со стороны ООО «Новострой-71» ничего сделано не было.

В целях безопасности жителей специалисты АО «Тулагоргаз» 8 апреля 2019 года приняли меры по отключению газоснабжения в указанных жилых помещениях.

Однако со стороны жителей было оказано противодействие, поэтому газовщикам удалось выполнить только часть работ по приостановке газоснабжения.

Аварийная машина АО «Тулагоргаз» вместе с сотрудниками была блокирована жителями дома. Газовщики неоднократно вызывали наряд полиции, ППС и участкового для разрешения конфликтной ситуации. Сотрудники полиции предпочли не вмешиваться.

Заблокировав аварийную машину вместе с сотрудниками, жильцы дома № 3, к. 2 по ул. Кауля поставили под угрозу не только собственную безопасность, но и безопасность других туляков. 8 апреля 2019 года в период с 16.00 до 20.00 в аварийно-диспетчерскую службу поступило 4 аварийные заявки. Однако из-за сложившейся ситуации в доме № 3, корп. 2 по ул. Кауля бригада ЦАДС не смогла вовремя выехать на данные заявки и локализовать аварийные ситуации. В результате неоперативного исполнения аварийных заявок возникла угроза сохранности жизни, здоровья и имущества граждан.

АО «Тулагоргаз» оставляет за собой право обратиться в органы прокуратуры и жилищного надзора для правовой оценки сложившейся ситуации.

Работы по приостановке газа в доме № 3, корп. 2 по ул. Кауля будут продолжены 9 апреля».

Myslo и жители дома просят вмешаться в ситуацию представителей компетентных органов. Мы следим за развитием событий.