Метеопредупреждение: В Тульской области гроза ожидается уже сегодня

Фото из архива Myslo.

Ранее Myslo со ссылкой на синоптиков сообщал, что первая весенняя гроза в Тульской области ожидается завтра на юге региона. Однако, по данным МЧС, ухудшение погодных условий произойдет в ближайшие пару часов.

- По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 апреля в ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером в регионе местами ожидается гроза, при грозе усилится ветер до 12-15 м/с, - сообщает пресс-служба ведомства.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения усилении ветра:

держаться в стороне от энергообъектов и энергоустановок (воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и пр.);

если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор и другие электробытовые приборы. Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону, даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить;

если гроза застала под открытым небом, например, в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева;

нельзя прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями. Лучше всего сесть на изоляционный материал: бревно, доску, камень, палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак и пр.;

во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;

если гроза застигла во время езды на велосипеде или мотоцикле, прекратить движение, покинуть транспортное средство и переждать грозу на расстоянии примерно 30 метров от него;

если вы едете в автомобиле, оставайтесь в нем, закройте окна, опустите автомобильную антенну и остановитесь;

человеку, пострадавшему от удара молнии, необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и т.п.), такой человек особенно нуждается в усиленном притоке воздуха к телу. Вызвать «скорую помощь» и доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Главное управление МЧС России по Тульской области предупреждает, что поджоги сухой травы на дачах и приусадебных участках могут привести к пожарам, как в лесах, так и в населенных пунктах, а благодаря ветреной погоде огонь может быстро распространяться на большой территории. Его тушение потребует привлечения большого количества сил и средств.