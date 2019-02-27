Что происходит с Рогожинским парком в Туле

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива Myslo.

Намеченные на 25 февраля публичные слушания о застройке земельного участка на ул. Дементьева в Туле отменили буквально за три часа до начала.

На днях в СМИ прошла информация, что рядом с ледовой ареной «Тропик» в Рогожинском парке Тулы будет построен ещё один спортивный зал. При этом снесут памятный знак, установленный на месте гибели героя Советского Союза Григория Агеева, комиссара Тульского рабочего полка. Земли в городском парке давно проданы предыдущими губернаторами сомнительным коммерческим организациям. Общественность негодует.

Правда, статью о продаже земли и сомнительных организациях быстро удалили — ответственность за клевету никто не отменял.

Зато в городской думе срочно отменили назначенные на 25 февраля публичные слушания «по обсуждению проекта постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 71:30:050209:71, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тульская область, Тула, Центральный район, ул. Демьянова, дом 26-а, в связи с обращением генерального директора ООО „СЛЭП ШОТ“ от 25.02.2019, главы администрации города Тулы».

С чем именно обратился Тульскую гордуму и администрацию гендиректор ООО «СЛЭП ШОТ», неизвестно.

А пока давайте вспомним нелегкую судьбу территории, именуемой ныне Рогожинским парком.

До революции на этой территории располагались воинские части. В годы Великой Отечественной войны здесь проходил восточный край обороны Тулы. Говорят, именно здесь тульские рабочие из ополчения остановили танки Гудериана. И здесь, на склоне оврага погиб комиссар Тульского рабочего полка Григорий Антонович Агеев. В 50-х годах прошлого века рабочие ТОЗа, пионеры и жители Красного Перекопа разбили тут парк, в 1962-м на склоне Рогожинского оврага посадили березовую рощу — в память о погибших бойцах Тульского рабочего полка. Парк сначала назывался Пионерским, а потом получил имя в честь 250-летия Тульского Оружейного завода.

В 2003 году мэр Тулы Сергей Казаков лишил зеленую зону правового режима парковой территории и определил как земельный участок общего пользования. И уже через год от парка «отгрызли» кусочек в 3 тыс. кв. м — для размещения одного из зданий «Тулэнерго». Тогда жители первый раз встали на защиту парка, но энергетики оказались сильнее.

Затем территорию облюбовала строительная фирма «Оружейная слобода».

В 2007 году с одобрения тульской гордумы, которой в те годы руководил Владимир Могильников, компания начала строительство трех высоток вдоль улицы Михеева с перспективой застроить весь заброшенный парк. Для перспективы нужны были очередные изменения в генплан развития областного центра и одобрение общественности. А его-то как раз и не было. Граждане собрали десять тысяч подписей в защиту парка, направили петиции в прокуратуру и губернатору. Правда, Вячеславу Дудке в тот момент было совсем не до парка — он буквально досиживал последние дни в должности, а впереди маячило уголовное дело о взятке.

За парк тогда вступился следующий мэр Тулы — Евгений Авилов. Он заявил, что «на месте парка 250-летия ТОЗа должен появиться городской спортивный комплекс. Парк должен остаться для туляков. Никакого дополнительного строительства не будет, надо привести в порядок то, что есть. О вырубке парка речи не идет».

Городскую власть в этом поддержал назначенный президентом губернатор Тульской области Владимир Груздев. В октябре 2011 года парк получил статус рекреационной зоны.

В 2012 году министерство природных ресурсов и экологии Тульской области провело комплексное экологическое обследование территории парка имени 250-летия ТОЗа и прилегающих участков долины ручья Рогожня. И к 2013 году парк стал особо охраняемой природной территорией — памятником природы регионального значения. А в январе 2015 года часть городского парка «Рогожинский» была передана в оперативное управление ГУ «Тульские парки».

2014−2015 годы для парка стали периодом возрождения. Буквально за год здесь построили первую в Туле ледовую арену. Сторонников и противников строительства было примерно поровну. Но жизнь расставила все на свои места. Арена востребована и хоккеистами, и фигуристами, и детьми, и взрослыми. И не простаивает ни минуты.

А парк стал, наконец, настоящим парком — уложены новые дорожки, разбиты клумбы и газоны, смонтирована новая система освещения.

По словам Владимира Груздева, этот проект — пример частного и государственного партнерства, когда муниципалитет совместно с инвестором сделал прекрасный подарок тулякам накануне празднования Дня города.

Позже активисты-защитники парка написали губернатору Тульской области Алексею Дюмину обращение с просьбой расширить границы Рогожинского парка и включить в него берёзовую рощу, пруд на ул. Некрасова, русло ручья Рогожня вдоль улиц Водоохраной и Рязанской.

Речь — о земельном участке в 8020 кв метров и кадастровой стоимостью в 4,4 млн руб., том самом, где погиб комиссар Агеев. И который в очередной раз кто-то хотел застроить.

Между тем, обсуждения 25 февраля все же состоялись. И активисты благодарили всех, кто пришел и высказался. По словам нашего «народного журналиста», пришли около 100 человек.

- Низкий поклон каждому, кто пришел 25.02 на обсуждение ситуации с парком «Рогожинский» и высказал свое мнение, и огромная благодарность тем, кто высказал свое мнение в сети! БЛАГОДАРЯ ВСЕМ ВАМ застройщик дезертировал и на публичные слушания не явился, отозвал документы на застройку за 3 часа до публичных слушаний. Этим он открыто проигнорировал людей, которые пришли именно по данному вопросу. Участников обсуждения было немало, около 100 человек: ветераны войны, молодежь, взрослые, пожилые люди. Администрация зафиксировала в протоколе предложения жителей, которые будут в дальнейшем рассмотрены. Вопрос о застройке на сегодня снят, но не закрыт.

Подробнее в блоге «Выигранный бой парка „Рогожинский“ с застройщиком».

Мы будем следить за ситуацией.