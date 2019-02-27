Tele2 и Ericsson модернизируют сеть к 5G

Фото предоставлено пресс-службой Tele 2.

Документ направлен на развитие инфраструктуры Tele2 с использованием новейшего оборудования Ericsson Radio System (ERS). Стороны договорились о внедрении систем и программного обеспечения ERS для сетей 4G/3G/2G с поддержкой технологии 5G на территории всей России.

Проект позволит Tele2 повысить скорости передачи данных, модернизировать сеть на фоне активного роста трафика и подготовить ее к запуску стандарта 5G.

Соответствующее соглашение подписали на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2 в России и Себастиан Толстой, президент Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия. Согласно договоренностям, стороны будут взаимодействовать в реализации технологических решений Ericsson на базе инфраструктуры Tele2. Сотрудничество позволит оператору усовершенствовать свою сеть и технологически подготовиться к запуску новых стандартов связи. Соглашение заключено сроком на пять лет и предполагает совместную работу в 27 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург.



Совместный проект Tele2 и Ericsson станет технической основой для дальнейшего развития цифровой экосистемы услуг Tele2 и повысит доступность новейших технологий для абонентов.



В рамках соглашения партнеры установят более 50 000 новых базовых станций на территории России. Инфраструктура Tele2 будет модернизирована с учетом постоянного роста пропускаемого трафика.



Tele2 внедрит на своей сети оборудование и программное обеспечение продуктовой линейки Ericsson с поддержкой технологии 5G. В будущем это позволит обеспечить существенную емкость сетей и постоянное подключение к ним множественных пользователей, устройств и объектов.



Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2.



- Очевидно, что потребление мобильного интернет-трафика в сетях операторов продолжит демонстрировать экспоненциальный рост. Мы развиваем качественную сеть на современном оборудовании, с учетом все больших объемов трафика и технологических изменений в отрасли. Строительство сетей 5G в России требует решения ряда инфраструктурных вопросов.

Однако после устранения всех препятствий развертывание сетей будет происходить более быстрыми темпами, чем строительство LTE, в том числя благодаря использованию существующей инфраструктуры. Тем не менее это будет возможно только при установке самого современного и высокотехнологичного оборудования. Мы уверены в том, что опыт и экспертиза Ericsson позволят нам модернизировать сеть с учетом новых нагрузок и перспективы запуска стандарта 5G.



Себастиан Толстой, президент Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия.



- Tele2 — наш важный стратегический партнер, и мы знаем, что абоненты оператора предъявляют высокие требования к скорости мобильного интернета. Необходимую пользователям мгновенную передачу данных способны обеспечить улучшенные сети 4G и технологии связи пятого поколения. Поддержка 5G реализована во всей линейке оборудования Ericsson, и мы можем развернуть новые технологии, как только операторы получат необходимые частоты.