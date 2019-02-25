В Туле отменили публичные слушания по застройке Рогожинского парка

Об этом сообщили в администрации города.

Сегодня, 25 февраля, на сайте администрации Тулы появилось официальное сообщение:

«Публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 71:30:050209:71, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, Центральный район, ул. Демьянова, дом 26-а, назначенные на сегодня, 25 февраля, в 18.00, отменяются в связи с обращениями генерального директора ООО „СЛЭП ШОТ“ от 25.02.2019, главы администрации города Тулы от 25.02.2019».

Напомним, сейчас в Туле набирает силу скандал по поводу застройки Рогожинского парка.