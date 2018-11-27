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Футболисты «Арсенала» приглашают болельщиков на встречу
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Футболисты «Арсенала» приглашают болельщиков на встречу

В ней примут участие старший тренер Игорь Семшов, вратарь Артуром Нигматуллиным, нападающий Лука Джорджевич, полузащитники Зелимхан Бакаев и Мохаммед Кадири.

Тульские «канониры» встретятся с фанатами в атриуме ТРЦ «Макси». В мероприятии примут участие старший тренер оружейников Игорь Семшов, голкипер Артур Нигматуллин, полузащитники Зелимхан Бакаев и Мохаммедом Кадири, а также нападающий Лука Джорджевич.

Все болельщики смогут получить автографы, сувениры, сделать фото на память, а также выиграть памятные футболки с автографами футболистов и билеты на домашний матч 3 декабря с петербургским «Зенитом».

Встреча пройдет в пятницу, 30 ноября, в атриуме ТРЦ «Макси». Начало – в 18.30.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:08 +1
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