В Туле общественница требовала деньги у недобросовестных продавцов алкоголя

К тульским полицейским поступила оперативная информация о том, что представители зарегистрированной в Московской области межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей в сфере торговли и услуг могут обманным путём похищать деньги у персонала и руководителей магазинов. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, при проверке эти сведения подтвердились.

Выяснилось, что активистка общественной организации с двумя несовершеннолетними знакомыми посещала тульские магазины и проводила «контрольные закупки» алкоголя. При продаже спиртных напитков несовершеннолетним она составляла на продавцов фиктивные протоколы, которые предлагала уничтожить за вознаграждение.

Действуя по такой нехитрой схеме, «активистке» удалось получить от двух работниц тульского супермаркета 30 тысяч рублей. Её противоправные действия были зафиксированы полицейскими, женщину задержали и доставили в дежурную часть для разбирательства.

В отделе полиции «Зареченский» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Продолжается работа по выяснению деталей незаконной деятельности подозреваемой.