новости
новости
Регистрация
В Туле общественница требовала деньги у недобросовестных продавцов алкоголя

В Туле общественница требовала деньги у недобросовестных продавцов алкоголя

За вознаграждение активистка обещала закрыть глаза на нарушения правил продажи спиртного.

К тульским полицейским поступила оперативная информация о том, что представители зарегистрированной в Московской области межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей в сфере торговли и услуг могут обманным путём похищать деньги у персонала и руководителей магазинов. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, при проверке эти сведения подтвердились.

Выяснилось, что активистка общественной организации с двумя несовершеннолетними знакомыми посещала тульские магазины и проводила «контрольные закупки» алкоголя. При продаже спиртных напитков несовершеннолетним она составляла на продавцов фиктивные протоколы, которые предлагала уничтожить за вознаграждение.

Действуя по такой нехитрой схеме, «активистке» удалось получить от двух работниц тульского супермаркета 30 тысяч рублей. Её противоправные действия были зафиксированы полицейскими, женщину задержали и доставили в дежурную часть для разбирательства.

В отделе полиции «Зареченский» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Продолжается работа по выяснению деталей незаконной деятельности подозреваемой. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:44 +4
Другие статьи по темам
Событие
продажа алкоголя несовершеннолетнемууголовное деломошенничествополицияУМВД России по Тульской области
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Футболисты «Арсенала» приглашают болельщиков на встречу
Футболисты «Арсенала» приглашают болельщиков на встречу
Тулу посетят участники молодежного патриотического автопробега
Тулу посетят участники молодежного патриотического автопробега
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.