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В Туле судебные приставы ответят на вопросы граждан

В Туле судебные приставы ответят на вопросы граждан

Личный приём состоится в региональном Управлении ФССП России 12 декабря.

В среду, 12 декабря, в Тульской области состоится общероссийский день приёма граждан. Граждане и представители организаций смогут обратиться с различными вопросами в территориальное Управление ФССП России.

Прием будет осуществляться по адресу: ул. 9 мая, д. 1 (вход со стороны проспекта Ленина). С 12 до 16 часов приём ведётся по записи, с 16.00 до 20.00 – в порядке общей очереди. При себе необходимо иметь паспорт.

Записаться на приём можно по телефону: 33-30-53.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:39 0
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