Тульские власти окажут помощь пострадавшей на пожаре семье
В страшном пожаре погибли четверо детей. Их мать находится в больнице в тяжелом состоянии.
Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова прокомментировала происшествие, которое случилось вечером 21 ноября. При пожаре в квартире, расположенной в Гарнизонном проезде, погибли четверо малолетних детей.
- Произошла страшная трагедия, которая не оставила равнодушными жителей нашего региона. Погибло четверо малолетних детей. Двое из них воспитывались в приемной семье. Всего в семье семеро детей — пятеро из которых приемные. Семья благополучная, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и полиции не состояла. Семья была социально активной, всегда была на связи с органами опеки и попечительства.
Причины возгорания устанавливаются: в настоящее время ведется расследование СУ СК, МЧС. Объективная оценка будет дана по его итогам. Ситуация находится на контроле у губернатора.
Поручено во всем разобраться и оказать необходимую помощь матери и троим детям, которые не пострадали в этой страшной трагедии.
В семье было двое детей трех лет. В 2017 году семья усыновила еще 5 детей, самому старшему ребенку 8 лет, младшему — 10 месяцев. Трое старших приемных детей с ограниченными возможностями здоровья, они находились в коррекционных учреждениях пятидневного пребывания. Сейчас решается вопрос об их определении в другую приемную семью.
Пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии в больнице.
Подробности происшествия здесь.
Внимание! Семья тулячки, пострадавшей в страшном пожаре, не объявляла сбор средств на похороны детей
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Внимание! Семья тулячки, пострадавшей в страшном пожаре, не объявляла сбор средств на похороны детей