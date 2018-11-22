Внимание! Семья тулячки, пострадавшей в страшном пожаре, не объявляла сбор средств на похороны детей

Фото из архива MySlo

Вся необходимая помощь будет оказана правительством Тульской области.

В редакцию Myslo обратились туляки с просьбой проверить информацию о сборе денежных средств для семьи, в квартире которой при пожаре погибли четверо детей.

Как сообщила Myslo уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова, пострадавшая при пожаре семья не имеет к подобным сообщениям никакого отношения.

Сбор денежных средств для организации похорон не объявлялся, вся необходимая помощь будет оказана правительством Тульской области.