Фото из архива MySlo
Внимание! Семья тулячки, пострадавшей в страшном пожаре, не объявляла сбор средств на похороны детей
Вся необходимая помощь будет оказана правительством Тульской области.
В редакцию Myslo обратились туляки с просьбой проверить информацию о сборе денежных средств для семьи, в квартире которой при пожаре погибли четверо детей.
Как сообщила Myslo уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова, пострадавшая при пожаре семья не имеет к подобным сообщениям никакого отношения.
Сбор денежных средств для организации похорон не объявлялся, вся необходимая помощь будет оказана правительством Тульской области.
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