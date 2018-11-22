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Тульские власти об укладке асфальта в лужу: «Такую работу мы не оплатим»

Тульские власти об укладке асфальта в лужу: «Такую работу мы не оплатим»

Работы не будут приняты.

Пресс-служба администрации Тулы прокомментировала видео, запечатлевшее странные технологии укладки асфальта. На улице Пузакова, 15 рабочие его уложили прямо в лужу.

– Аварийно-восстановительный ремонт проводился силами подрядной организации «ЮСК». Управлением транспорта и дорожного хозяйства направлена претензия подрядчику в связи с нарушением технологии проведения работ. Работы не будут приняты и оплачены, — сообщили в администрации.

Напомним, ранее глава администрации Евгений Авилов заявлял, что укладка асфальта в лужу — это нарушение действующей технологии.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:16 +4
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