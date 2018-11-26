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Мать погибших на пожаре детей скончалась в тульской больнице
Фото Дмитрия Дзюбина.

Мать погибших на пожаре детей скончалась в тульской больнице

За жизнь женщины несколько дней боролись врачи.

25 ноября вечером в тульской больнице скончалась мать детей, погибших на пожаре в Гарнизонном проезде. Этот факт Myslo подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Напомним, страшный пожар случился 21 ноября в доме №3-б по Гарнизонном проезду. В результате происшествия погибли четверо малолетних детей — две девочки в возрасте трех лет, шестилетний мальчик и малышка возрастом год и 10 месяцев. Их мать получила серьезные ожоги, за ее жизнь несколько дней боролись врачи. К сожалению, спасти женщину не удалось.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В рамках расследования следователи установят все причины происшествия. Также будет дана оценка действиям профильных ведомств и органов опеки.

Трое приемных детей женщины сейчас находятся в детских социальных учреждениях, их жизни ничего не угрожает.

Тульские власти окажут помощь пострадавшей семье.

Все подробности происшествия — в нашем сюжете.

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