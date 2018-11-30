Следственный комитет: Погибшие на пожаре в Туле дети были переданы под опеку незаконно

В рамках расследования следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области уголовного дела по факту гибели четырех малолетних детей на пожаре, произошедшем 21 ноября 2018 года в Зареченском районе Тулы (ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), возбуждены уголовные дела о халатности ряда должностных лиц.

Речь идет о работниках одного из медицинских учреждений Зареченского района Тулы, сотрудников органов опеки города Тулы, а также территориального отдела по Алексинскому району и рабочему поселку Новогуровский министерства труда и социальной защиты Тульской области (ч. 1 ст. 293 УК РФ – халатность).

Напомним, 21 ноября 2018 года после тушения пожара в квартире жилого дома, расположенного по Гарнизонному проезду города Тулы, были обнаружены тела четырех детей, двое из которых были приемными.

По версии следствия, на основании заключения территориального отдела по городу Тула министерства труда и социальной защиты Тульской области в приемную семью пострадавшей были переданы пятеро детей.

Документы, необходимые для установления опеки, были составлены на основании медицинского заключения об отсутствии у женщины заболеваний, препятствующих принятию под опеку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выданного в одном из медицинских учреждений Зареченского района города Тулы.

Однако сведения, содержащиеся в заключении, не соответствовали действительности, в связи с чем малолетние дети пострадавшей были переданы ей под опеку незаконно.

Кроме того, по данным следствия, в сентябре 2017 года пострадавшая обратилась с заявлением по месту своей регистрации в территориальный отдел города Тулы министерства труда и социальной защиты Тульской области о признании ее опекуном пяти детей.

В приложении к заявлению она предоставила пакет документов, в том числе справку с места работы, а также заключение о результатах медицинского освидетельствования, выданное ей в в вышеупомянутом медицинском учреждении, содержащее сведения, противоречащие результатам проведенного медицинского обследования.

Также пострадавшая передала в органы опеки сведения о месте ее фактического проживания, не имея регистрации по данному адресу, не предоставив документального подтверждения.

Достоверность документов не была проверена уполномоченными лицами, что дало пострадавшей оформить опеку над своими приемными детьми.

В настоящее время следователи проводят весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.