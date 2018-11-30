новости
новости
Регистрация
Следственный комитет: Погибшие на пожаре в Туле дети были переданы под опеку незаконно
Фото из архива Myslo.

Следственный комитет: Погибшие на пожаре в Туле дети были переданы под опеку незаконно

СК возбудил уголовное дело по халатности сотрудников органов опеки, работников медучреждения, а также областного министерства труда и соцзащиты.

В рамках расследования следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области уголовного дела по факту гибели четырех малолетних детей на пожаре, произошедшем 21 ноября 2018 года в Зареченском районе Тулы (ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), возбуждены уголовные дела о халатности ряда должностных лиц.

Речь идет о работниках одного из медицинских учреждений Зареченского района Тулы, сотрудников органов опеки города Тулы, а также территориального отдела по Алексинскому району и рабочему поселку Новогуровский министерства труда и социальной защиты Тульской области (ч. 1 ст. 293 УК РФ – халатность).

Напомним, 21 ноября 2018 года после тушения пожара в квартире жилого дома, расположенного по Гарнизонному проезду города Тулы, были обнаружены тела четырех детей, двое из которых были приемными.

По версии следствия, на основании заключения территориального отдела по городу Тула министерства труда и социальной защиты Тульской области в приемную семью пострадавшей были переданы пятеро детей.

Документы, необходимые для установления опеки, были составлены на основании медицинского заключения об отсутствии у женщины заболеваний, препятствующих принятию под опеку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выданного в одном из медицинских учреждений Зареченского района города Тулы.

Однако сведения, содержащиеся в заключении, не соответствовали действительности, в связи с чем малолетние дети пострадавшей были переданы ей под опеку незаконно.

Кроме того, по данным следствия, в сентябре 2017 года пострадавшая обратилась с заявлением по месту своей регистрации в территориальный отдел города Тулы министерства труда и социальной защиты Тульской области о признании ее опекуном пяти детей.

В приложении к заявлению она предоставила пакет документов, в том числе справку с места работы, а также заключение о результатах медицинского освидетельствования, выданное ей в в вышеупомянутом медицинском учреждении, содержащее сведения, противоречащие результатам проведенного медицинского обследования.

Также пострадавшая передала в органы опеки сведения о месте ее фактического проживания, не имея регистрации по данному адресу, не предоставив документального подтверждения.

Достоверность документов не была проверена уполномоченными лицами, что дало пострадавшей оформить опеку над своими приемными детьми.

В настоящее время следователи проводят весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.

Сюжет: Смерть четырех детей на пожаре в Туле
Мать погибших на пожаре детей скончалась в тульской больнице
Дежурная часть
Мать погибших на пожаре детей скончалась в тульской больнице
26 ноября, в 11:01, 94 28386 0
В Туле дети погибли на пожаре: следователи проверят профильные ведомства и органы опеки
Дежурная часть
В Туле дети погибли на пожаре: следователи проверят профильные ведомства и органы опеки
23 ноября, в 16:07, 132 9179 1
Внимание! Семья тулячки, пострадавшей в страшном пожаре, не объявляла сбор средств на похороны детей
Жизнь Тулы и области
Внимание! Семья тулячки, пострадавшей в страшном пожаре, не объявляла сбор средств на похороны детей
22 ноября, в 18:24, 138 11170 7
Тульские власти окажут помощь пострадавшей на пожаре семье
Жизнь Тулы и области
Тульские власти окажут помощь пострадавшей на пожаре семье
22 ноября, в 18:01, 0 4654 2
Все новости сюжета
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:01 0
Другие статьи по темам
Событие
пожарпогибли детиуголовное делохалатностьСледственный комитетнезаконная опека
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Суд обязал восстановить тульский рынок «Салют» за полгода
Суд обязал восстановить тульский рынок «Салют» за полгода
Тульский «Арсенал» оштрафован из-за поведения болельщиков
Тульский «Арсенал» оштрафован из-за поведения болельщиков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.