В Туле дети погибли на пожаре: следователи проверят профильные ведомства и органы опеки

Фото из архива Myslo.

Уже установлено, что у потерпевшей были две родные дочери и пять приемных детей. На пожаре погибли две родные дочки в возрасте 3-х лет, приемные 6-летний сын и дочь в возрасте 1 год 10 месяцев. Также известно, что еще трое малолетних приемных детей потерпевшей в настоящее время находятся в детских социальных учреждениях, их жизни ничего не угрожает.

– В рамках расследования причин гибели детей следствием рассматривается вопрос о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц органов опеки и попечительства Тульской области, а также должностных лиц профильных департаментов и министерств региона, ответственных за контроль законности при оформлении опеки, признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

В ведомстве уточнили, что юридическая оценка будет дана должностным лицам органов опеки и попечительства Тульской области всех уровней: отдела опеки и попечительства Зареченского района, отдела организации опеки и попечительства департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области, а также министерства труда и социальной защиты Тульской области.

Следователи уже получили документы, на основании которых оформлялись опека и попечительство над приемными детьми для оценки законности проведения данной процедуры, а также должностные инструкции на лиц, осуществляющих надзор за опекунами.

Должностные лица отдела опеки и попечительства Зареченского района города, специализированных детских учреждений, в которых в настоящее время содержатся трое приемных детей пострадавшей, уже допрошены.

Установлены и допрошены медицинские работники, осуществлявшие наблюдение за малолетними детьми пострадавшей.

В полицию направили поручение о производстве оперативно-разыскных мероприятий, чтобы установить местонахождение супруга пострадавшей.

Также ведомство сообщает, что следствие в обязательном порядке не только установит причины произошедшего, приведшие к трагедии, в результате которой погибли дети, но и рассмотрит законность процедуры передачи детей в приемную семью и даст принципиальную оценку действиям всех лиц, в чьи прямые обязанности входило следить за выполнением условий содержания опекаемых детей и заботиться об их благополучии.